"Досить нас мучити": Тіна Кароль спантеличила фото з двома чоловіками

Тіна Кароль інтригує новими подробицями кліпу
Шанувальники Тіни Кароль в очікуванні нового відео від кумира, співачка анонсувала вихід кліпу і вже кілька днів підігріває інтерес до нього фотографіями Instagram. "Спекотні" фото в купальнику біля басейну обіцяють, що кліп вийде відвертим.
І ось, Тіна Кароль опублікувала чергову порцію загадок для фанатів, ще один кадр з учасниками кліпу, на якому співачка в короткому платті стоїть в обнімку з двома чоловіками в солом'яних капелюхах і з вудками.
Фото: (instagram.com/tina_karol)
Під фото знаменитість пообіцяла, що прем'єра відбудеться вже 22 серпня, а композиція буде називатися "Вабити".
Шанувальники похвалили Кароль за її сценічний образ і попросили більше так їх не мучити довгим очікуванням.
Нагадаємо, що Тіна Кароль підігріваючи інтерес до нового кліпу, публікує гарячі фото в купальнику.
Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, яку літературу любить читати. За словами співачки, їй завжди подобалися надихаючі історії творчих особистостей, а формат книг вона обирає електронний.
Раніше Тіна Кароль вразила мережу відвертим кадром без білизни. Співачка позувала у короткій трикотажної кофтині, крізь яку виразно як просвічуються соски.