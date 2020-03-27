Не вистачить у світі слів: Джамала в день народження сина розчулює зворушливими фото з ним

Джамала показала альбом рідкісних фото з сином
Джамала відзначає сьогодні, 27 березня особливий день! Незважаючи на серію важких новин через коронавірус, на карантин і самоізоляцію Джа знаходить позитив у ці дні і ділиться ним з шанувальниками. А допомагає своїй зірковій мамі її синок — Емір-Рахман. Сьогодні малюкові виповнилося рівно два роки. На радощах Джамала опублікувала цілий фотоальбом унікальних фото, зроблених в різний час дорослішання її сина. За ці два роки співачка проводила чимало фотосесій з синочком, так що яскравих фото у неї предостатньо.
Щаслива Джа показала фото, на яких Емір її зовсім крихітка. При цьому знімки були зроблені під час однієї з перших фотосесій. На фото також бачимо чоловіка Джамали — Сеїт-Бекіра Сулейманова. Співачка якось ділилася результатом цього фотосету, але не показувала тоді обличчя дитини. Сьогодні зіркова мама із задоволенням показує не тільки фото, але і відео з Еміром. І судячи з усього, хлопчик росте дуже музичним. Адже найчастіше на відео він танцює, намагається підспівувати і навіть грати на музичних інструментах.
До дворіччя сина Джа вирішила не писати величезний вітальний пост. Щаслива мама обмежилася коротким, але пронизливими словами.
“Не вистачить у світі слів, щоб описати всю любов! З Днем народження, Емір-Рахман! Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman!!! Maşallah", — пише Джамала.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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До побажань також приєднались зіркові підписники Джамали.
Наприклад, дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана пише: “Будьте Здоровенькими! З Днем Народження!"
Грузинський дизайнер BICHOLLA також вітає: “З днем народження! Здоров'я і щастя".
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фолловери Джамали буквально засипали її, і сина приємними побажаннями і просто теплими словами.
Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa
Нагадаємо, що 26 квітня 2017 року Джамала вийшла заміж за бізнесмена кримськотатарського походження Сеїт-Бекіра Сулейманова. Восени 2017 шанувальник виконавиці отримали прекрасну новину про першу вагітність своєї улюблениці. Про народження сина виконавиця повідомила у своєму Instagram, підписавши публікацію: “Наш маленький принц. Моя найкраща пісня". До речі, народжувала 34-річна Джамала в Україні.
12 лютого 2020 року Джамал офіційно підтвердила свою другу вагітність. “Ні, неможливо стати досвідченіша і навіть звикнути. Це диво, яке дарує Всевишній!" — писала Джа. Співачка опублікувала душевний знімок з чоловіком і сином. На фото чітко видно кругленький животик Джамали.
Раніше Джамала розповіла, як проходить друга вагітність.
“Відчуваю себе добре. За відчуттями друга вагітність не схожа на першу. У перший раз для тебе все нове — відчуваєш раніше невідомі почуття, боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Мені здається, тіло більше готове до другої вагітності. Стан шкіри і волосся покращився, губи стали більше (сміється). Природа робить все, щоб вагітна жінка відчувала себе красивою", — розповідає вагітна Джа.