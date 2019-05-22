"Досить мене "палити"!" Каменських збентежила Потапа своїми одкровеннями

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка подякувала продюсеру за все, що він для неї робить

Відео: YouTube/NKofficial

Популярна співачка Настя Каменських (NK) ще в лютому відправилася в США в рамках свого промо-туру Peligroso. Артистку супроводжував репер та продюсер Потап, який разом з нею відвідував усі інтерв'ю на телеканалах і радіостанціях і навіть допомагав їй на звукозаписній студії. Пара скрізь з'являлася разом, хоча якось Настя і стверджувала, що Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) не продюсує її, а просто підтримує та всіляко сприяє творчим звершенням. Тепер же зірка вирішила показати фанам новий випуск свого NK-blog'а, де вони могли побачити, як насправді проходив тур Насті і почути коментарі з перших вуст. Відео вже з'явилось на особистому YouTube-каналі NK.

Так, дівчина повідомила, що вона за короткий час встигла відвідати теле - і радіостанції Лос-Анджелеса, Нью-Йорка і Бостона. Настя вставала о 4 ранку для того, щоб скрізь встигнути і дати максимальну кількість інтерв'ю.

Вона довго стояла в пробках і змушена була фарбуватися в машині, але була щаслива від того, як тепло і привітно її приймати журналісти американських мас-медіа.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Варто відзначити, що емоції співачки били через край – її очі світилися, вона з ентузіазмом невпинно спілкувалася з представниками преси і навіть встигла записати новий трек англійською мовою, над яким довелося працювати кілька днів.

Примітно, що Потап весь час крутився в кадрі разом з Настею. Він із захопленням відгукувався про її працьовитість та цілеспрямованості, не перестаючи хвалити і підбадьорювати.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка не залишилася у боргу і на емоціях подякувала репера на камеру, чим дуже його збентежила.

"Я хотіла сказати величезне спасибі Олексію Потапенко. Цьому генію. Цій людині, за те, що він мене підтримує, допомагає і разом зі мною підкорює цю частину планети!" - звернулася вона до Потапа, який у цей момент знаходився поруч.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Будь ласка, Анастасіє Олексіївно. Так, вистачить мене "палити"! Я дуже хвилююся, коли ти мене "палиш". Я не знаю, що робити!" - перебиваючи Настю, заявив продюсер.

Крім того, в одному з кадрів артистка з'являється в куртці Потапа, яку вона накинула на плечі.

Раніше Настя Каменських і Потап засвітилися разом на вечірці з нагоди дня народження Позитива.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських таємно відправили друзям запрошення на весілля.

До речі, Настя Каменських висловилася про своє майбутнє весілля з Потапом.