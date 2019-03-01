Не вистачає сил дописати пост: Регіна Тодоренко відверто розповіла про фізичне виснаження

Регіна зазначила, що летить в іншу країну

Регина Тодоренко, которая ранее призналась, чем занимается в первый день весны, решила немного пооткровенничать со своими подписчиками и показать им, скажем так, изнанку своей профессии. Ведь не успела известная телеведущая родить первенца (в начале декабря 2018), как едва ли не сразу же приступила к съемкам новых блогов, подготовке передач (как например, новый сезон шоу "Мейкаперы"), сниматься в интервью и т.д. Конечно же, экс-звезде "Орла и Решки" необходимо также ухаживать за сыночком Михаилом.

Тодоренко вынуждена была признать, что такой режим ее окончательно вымотал – ведущая устала физически.

На своей instagram-страничке Регина опубликовала "уставшее" фото без макияжа. Ведущая находится в аэропорту и сообщает поклонникам, что улетает в теплую страну. Пока что не говорит, куда именно. Но летит не отдыхать, а вновь работать. Регина надеется, что получится совместить рабочую поездку с отпуском.

Уставшая Регина Тодоренко заинтриговала фанов новой поездкой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Так, Тодоренко уточнила, что уже давно ей не удавалось элементарно выспаться.

"В феврале у меня было 24 съемочных дня и 4 выходных, за время которых я болела", - признается телеведущая.

Регина пишет, что иногда чувствовала себя "просроченной сосиской".

"И даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но знаете, я довольна проделанной работой!... Только мужу время не успела уделить, но я наверстаю, обещаю Влад", — пишет Тодоренко.

Поклонники Тодоренко поспешили поддержать свою любимицу. Некоторые стали интересоваться, куда же улетает ведущая:

Орел и решку снимать?)

Какая ты красивая

Такая хорошенькая!)

Я не спала полноценно больше года, пока не перестала грудью кормить, так что все еще впереди!

Вы большая молодец!

Регина, хорошо поработать и прекрасно отдохнуть)

Региночка, не скучаешь по золотым денечкам, когда вы с Лесей (ред. – Никитюк) колесили в "Орле и решке"? А я скучаю, до сих пор радуюсь, когда повторы ваши на "Пятнице" вижу

Такая натуральная. Красотка

Отдых нужен, зачем себя перетруждать, нужно быть с ребенком, всех денег не заработаешь!

Приятного отдыха и не менее приятной работы! С первым днем весны!

Напомним, ранее молодая мама Регина Тодоренко блеснула роскошными ножками в стильной мини-юбке.

Также Влад Топалов поделился трогательным видео с сыном.