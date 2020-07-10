Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині

Поки більшість кордонів все ще закриті через пандемію коронавіруса, зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов відмовляються сидіти вдома і вирішили вивчати красу рідної країни. Сімейство вже побувало в красивих та цікавих місцях Київщини, а тепер вирішили відправитися на Львівщину. Мальовничими кадрами з поїздки вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Закохані відвідали Свірзький замок, де знімали фільм "Д'Артаньян і три мушкетери". Катя і Юрій позували на його тлі, мило тримаючись за руки і щасливо посміхаючись.

"Свірський замок.15-17 ст. Тут до речі знімали Д'артаньяна і трьох мушкетерів!" - зазначив шоумен.

Для подорожі подружжя вибрали зручні повсякденні образи. Так, Горбунов був у чорних штанях, футболці з принтом і джинсовій куртці. А його дружина віддала перевагу джинсам, білій футболці і червоному кардигану, доповнивши лук кросівками. Крім того, Осадча за своїм звичаєм не стала робити макіяж в поїздці, а волосся просто зібрала в хвіст.

Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували яскравими фото з подорожі по Україні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Моя найкрасивіша країна! Цьго літа відкриваємо по новому для себе Україну, Львівщина нічим не гірша за Тоскану", - написала Катя.

Користувачі мережі захоплюються красою України і чарівною парою.

Гарно!

Чудова пара

Точно не гірша

Обожнюю вас

Класні, милуюся

Цє до поки не відкриються кордони?

Дуже гарне місце, теж там була, нажаль дуже запущено

Карантин це шанс того, що люди оцінять все своє навколо! Стануть більше ессенсеалістами, коли непотрібне непотрібно

Гарно, але не перебільшуй!

Класно, що «відомі» люди пропагують відпочинок в Україні, хоч і з невеселих причин Тут справді купа неймовірних місць! Ще б ціни трохи менші, а сервіс я інфраструктуру кращі..

Скріншот коментарів

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