Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині

Зіркова пара продовжує вивчати краси рідної країни
Поки більшість кордонів все ще закриті через пандемію коронавіруса, зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов відмовляються сидіти вдома і вирішили вивчати красу рідної країни. Сімейство вже побувало в красивих та цікавих місцях Київщини, а тепер вирішили відправитися на Львівщину. Мальовничими кадрами з поїздки вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Закохані відвідали Свірзький замок, де знімали фільм "Д'Артаньян і три мушкетери". Катя і Юрій позували на його тлі, мило тримаючись за руки і щасливо посміхаючись.
"Свірський замок.15-17 ст. Тут до речі знімали Д'артаньяна і трьох мушкетерів!" - зазначив шоумен.
Для подорожі подружжя вибрали зручні повсякденні образи. Так, Горбунов був у чорних штанях, футболці з принтом і джинсовій куртці. А його дружина віддала перевагу джинсам, білій футболці і червоному кардигану, доповнивши лук кросівками. Крім того, Осадча за своїм звичаєм не стала робити макіяж в поїздці, а волосся просто зібрала в хвіст.
Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували яскравими фото з подорожі по Україні (фото: instagram.com/kosadcha)
"Моя найкрасивіша країна! Цьго літа відкриваємо по новому для себе Україну, Львівщина нічим не гірша за Тоскану", - написала Катя.
Користувачі мережі захоплюються красою України і чарівною парою.
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