Худишка: Леся Нікітюк "блиснула" сталевим пресом в єгипетському all inclusive

Леся Нікітюк в своєму Instagram останнім часом публікує виключно відпускні кадри, деякі фанати відзначили, що схоже що телеведущая весь час відпочиває і практично не показує робочих кадрів, тому що не працює.

Але все хороше коли-небудь закінчується, і відпочинок в дорогому готелі в Єгипті для зірки телеекранів теж підійшов до кінця, але перед відльотом в Україну телеведуча встигла порадувати своїх шанувальників парою кадрів, де вона на тлі вечірнього парку біля готелю позувала в короткому топі і трендових брюках-карго.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Проте не стильний образ звернули увагу підписники, а на смужку живота знаменитості. Фанати відзначили, що Леся помітно схудла на єгипетському курорті і тепер явно видно її добре пропрацьований прес.

Красуня довела, що схуднути у єгипетському all inclusive реально, однак далося їй це не просто. Практично цілодобовий доступ до усяких смаколиків іноді збивав з пантелику, але Никитюк кинула всі сили на фізичні вправи (до яких звикл,а ще перебуваючи на канікулах в Абу-дабі), інноваційні методики схуднення, басейн і багато прогулянок.

Спочатку деякі види спортивних активностей дивували її фоловерів, адже деякі вважали, що на курорті прийнято відпочивати, а не пітніти в залі, однак, кінцевий результат зачарував їх.

Лесі, який ваш секрет стрункості? враховуючи божевільний доступ до смачної їжі?

Худенька, нереальна, просто выпадываешь з одягу)

Топ-моделька. Красунечка

красуня

Я просто балдію від тебе....

Худенька така

Леся так змінилася, така класна

Красуня

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