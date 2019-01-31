"Худнемо і ростемо": дружина Миколи Тищенка у розповіла про курйозну проблему

Алла Барановська поскаржилася на труднощі з пляжним гардеробом

Супруга известного ресторатора Николая Тищенко, экс-модель Алла Барановская, которая сейчас наслаждается семейным отдыхом в Таиланде, в Instagram рассказала забавную историю о том, как она просчиталась с выбором купальника.

Молодая мама сообщила, что за два дня до отлета заказала 10 купальников по индивидуальному пошиву, но, невзирая на снятые мерки, один из них оказался ей не в пору. Алла призналась, что не любит ходить по магазинам, а предпочитает все заказывать вещи на дом, но на сей раз эта особенность сыграла с ней злую шутку.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Впервые я прогадала с размером верха от купальника. Я никогда не меряю вещи, для меня пережить примерку платья это пытка. Честно. Все магазины знают, что мне нужно все домой. Девочки сшили для меня 10 купальников за две ночи до отлета. И я влюбилась в каждую модель! Так вот, при заказе этой модели замеряйте верх правильно! Я говорю свои параметры наугад. В итоге, еле запихнулась в него, нет сзади застежки. И нет, это не широкая кость, это большая грудь. Худеем и растем", - с юмором рассказала девушка свою историю.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Подписчики Брановской отметили, что на фото совершенно не заметны дефекты модели – купальник сидит на Алле безупречно и подчеркивает ее точеную фигуру.

"Верх отлично сидит", "Прекрасная фигура и купальник", "Соблазнительно выглядите. И купальник вам идет", "Шикарный купальник, необычный и очень оригинальный, ещё такой негде не видела. На фото вообще не видно что верх маловат, кажется всё идеально. Вы красотка", "Очень красивый купальник", - отмечали пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Ранее Алла Барановская рассказала о проблемах с лишним весом, с которыми столкнулась после рождения ребенка.

К слову, жена Николая Тищенко вызвала ажиотаж в сети откровенным фото в купальнике на фоне заката.