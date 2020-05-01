Худнемо без обмежень: дієтолог назвала корисні альтернативи шкідливим продуктам

Шкідливі, але звичні і смачні продукти так міцно застрягли в нашому раціоні, що ми вже не предствляем без них життя. Проте, є хороші новини: можна підібрати здорову і не менш апетитну альтернитиву, від якої буде суцільна користь, а смакові якості зовсім не постраждають. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про основи здорового сніданку, поділилася в Instagram списком корисних замінників шкідливих продуктів.

Іноді щоб схуднути і зробити своє харчування більш здоровим, необов'язково кардинально змінювати раціон, достатньо підібрати більш здорові альтернативи звичним продуктам.

Солодкі напої. Зараз особливо актуально! Вони можуть таїти в собі багато калорій і доданого цукру, а також жирів, за рахунок вершків. Альтернатива: кава з молоком без цукру або з ложкою цукру/муда/сиропу, вода з фруктами. Пам'ятайте, що в кав'ярнях ви завжди можете прибрати інгредієнт, щоб знизити калорійність продукту.

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Сметана досить жирний продукт. І якщо ми його можемо дозволити собі, то часто в невеликих кількостях, а хотілося б більше. Грецький йогурт відмінна альтернатива, густий, не кислий. Відмінно замінить сметану на етапі зниження ваги.

Хліб з борошна вищого сорту також містить рафіновані вуглеводи, і є більш здорова альтернатива. Хліб з обойної муки містить цілісні оболонки зерна, а значить, більше клітковини і вітамінів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гранола, сніданки сухі містять колосальну кількість цукру і жирів. Віддавайте перевагу мюслі або запікайте гранолу самостійно.

Йогурт з добавками. Враховуючи їх великий вибір, спокуса велика. Купуйте грецький йогурт і додайте вдома фрукти, ягоди, та хоч джем і варення, все одно вийде менше цукру, ніж в солодкому йогурті.

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