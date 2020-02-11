Худнемо з Лесею: Нікітюк розповіла, яка дієта допомагає їй бути в формі

Зірка розкрила свої секрети стрункості і краси
Леся Нікітюк - власниця модельного росту і прекрасної фігури, яку не соромиться демонструвати у всій красі. Останнім часом вона не на жарт хвилює своїх шанувальників жаркими кадрами, на деяких з яких і зовсім позує топлес, а також захоплює витонченою талією і нескінченними ногами. Ймовірно, багато стали цікавитися секретами такої чудової форми, так що Леді Ле вирішила розповісти про свою дієту.
Телеведуча опублікувала атмосферний знімок з кафе, на якому вона сидить за столиком у червоному пуловері. Перед зіркою стоїть апетитна тарілка борщу. За словами Лесі, вона не особливо багато робить для схуднення, так як у неї просто немає на це часу.
Проте деяких обмежень в їжі все ж дотримується і саме вони допомагають їй зберігати стрункість і красу.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень", - поділилася секретами краси Нікітюк.
Підписники дякують теледіві за корисні поради і захоплюються її красою та фігурою.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
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