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Худнемо з Лесею: Нікітюк розповіла, яка дієта допомагає їй бути в формі

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Зірка розкрила свої секрети стрункості і краси

Леся Нікітюк - власниця модельного росту і прекрасної фігури, яку не соромиться демонструвати у всій красі. Останнім часом вона не на жарт хвилює своїх шанувальників жаркими кадрами, на деяких з яких і зовсім позує топлес, а також захоплює витонченою талією і нескінченними ногами. Ймовірно, багато стали цікавитися секретами такої чудової форми, так що Леді Ле вирішила розповісти про свою дієту.

Телеведуча опублікувала атмосферний знімок з кафе, на якому вона сидить за столиком у червоному пуловері. Перед зіркою стоїть апетитна тарілка борщу. За словами Лесі, вона не особливо багато робить для схуднення, так як у неї просто немає на це часу.

Проте деяких обмежень в їжі все ж дотримується і саме вони допомагають їй зберігати стрункість і красу.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень", - поділилася секретами краси Нікітюк.

Підписники дякують теледіві за корисні поради і захоплюються її красою та фігурою.

  • Леся,ну в тебе що не фотка ,то клааас,ти супер)))
  • А як же соляночка?
  • Молодець, треба їсти все, щоб сили були для складного графіку роботи
  • За такої харизмі дієта нічому! Ви просто класна!!!!
  • Борщ без картоплі і сметанки, це не борщ
  • Супер! Молодець
  • Леся, яка ви красива дівчина! Оце дяка вашим батькам - всі разом тричі лобом в коліна!)
  • Красуня, але ти виглядаєш так, ніби весь час на дієті молодець
  • Леська ти молодець
  • Борщ і сало - це святе!
  • Красива
  • Якась не дуже щадоволена життям на фото
  • Погляд кішечки
  • Вау борщик наминаем
  • Це чудова дієта! Звичайна та де не треба вживати багато вуглеводів.Дієта супер!!! Але як? Як без жереної картоплі????

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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