Худнемо з Лесею: Нікітюк розповіла, яка дієта допомагає їй бути в формі

Леся Нікітюк - власниця модельного росту і прекрасної фігури, яку не соромиться демонструвати у всій красі. Останнім часом вона не на жарт хвилює своїх шанувальників жаркими кадрами, на деяких з яких і зовсім позує топлес, а також захоплює витонченою талією і нескінченними ногами. Ймовірно, багато стали цікавитися секретами такої чудової форми, так що Леді Ле вирішила розповісти про свою дієту.

Телеведуча опублікувала атмосферний знімок з кафе, на якому вона сидить за столиком у червоному пуловері. Перед зіркою стоїть апетитна тарілка борщу. За словами Лесі, вона не особливо багато робить для схуднення, так як у неї просто немає на це часу.

Проте деяких обмежень в їжі все ж дотримується і саме вони допомагають їй зберігати стрункість і красу.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко. В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень", - поділилася секретами краси Нікітюк.

Підписники дякують теледіві за корисні поради і захоплюються її красою та фігурою.

Леся,ну в тебе що не фотка ,то клааас,ти супер)))

А як же соляночка?

Молодець, треба їсти все, щоб сили були для складного графіку роботи

За такої харизмі дієта нічому! Ви просто класна!!!!

Борщ без картоплі і сметанки, це не борщ

Супер! Молодець

Леся, яка ви красива дівчина! Оце дяка вашим батькам - всі разом тричі лобом в коліна!)

Красуня, але ти виглядаєш так, ніби весь час на дієті молодець

Леська ти молодець

Борщ і сало - це святе!

Красива

Якась не дуже щадоволена життям на фото

Погляд кішечки

Вау борщик наминаем

Це чудова дієта! Звичайна та де не треба вживати багато вуглеводів.Дієта супер!!! Але як? Як без жереної картоплі????

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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