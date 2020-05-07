Хочемо прямо зараз: Холостяк 9 зробив відверте зізнання про весілля з коханою

Глядачі з особливою увагою дивляться 10 сезон шоу Холостяк - адже головний герой 9-го Микита Добринін дійсно зустрів на проекті свою любов! Разом з переможницею шоу Дашею Квітковою вони не розлучилися після його закінчення, як це зазвичай буває, а навпаки - почали жити разом. У січні шоумен зробив коханій пропозицію на Балі і вони щосили готувалися до весілля, яке запланували на 23 травня в Києві, проте пандемія коронавіруса внесла корективи в їхні плани. Торжество довелося перенести, однак відкладати сам розпис пара не збирається.

Добринін зізнався у своєму Instagram, що їм з коханою вже не терпиться стати офіційно чоловіком та дружиною. Ведучий опублікував романтичний кадр з Дашею з Балі, на якому вони з любов'ю дивляться один на одного, торкаючись носом носа.

Микита розповів, що вони разом вирішили не скасовувати розпис у Рагсі і дуже цьому раді. А веселе свято вони влаштують у кінці літа або восени.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

"Зараз ми з Дашею в очікуванні найпрекрасніших дат в нашому житті. Через карантин нам довелося перенести дату весілля з 23 травня на кінець літа або навіть на осінь. Ми розпишемося набагато раніше і цьому раді, адже хтось до цього йде місяцями, хтось роками. Ми цього хочемо прямо зараз, чекаємо офіційного початку нашого сімейного життя. Момент, коли ми будемо не просто хлопець і дівчина, але вже чоловік і дружина, опора і підтримка один для одного, кращі друзі і коханці. Багато психологів кажуть, що чоловіки, які вступили в шлюб, стають старше, відповідальніше, спокійніше, а часом навіть і впевненіше в собі. Але я радий усвідомлювати, що для цього мені шлюб не потрібен, просто тепер в моєму житті є любов", - відверто поділився 9-й Холостяк.

Розчулені шанувальники зазначили в коментарях, що це слова справжнього чоловіка, і засипали пару побажаннями любові і сімейного щастя.

Ви дуже гарна пара

Клас, будьте щасливі

Це дуже круто. Чекаємо разом з вами цього дня

Хлопці, це здорово!! Микита, так ніжно і тонко написано!!! Дуже рада за Вас!!

Дай вам Бог прожити вічність, обожнюю вас будьте завжди разом щасливі і здорові. люблю вас дуже сильно

неземного Щастя вам! приємно дивитися на вас, надихаєте і радуєте дуже )

Сім'я це саме головне. Кохайте та будьте коханими

Просто шалено неймовірна пара

Ви прекрасні. Щастя вам !

Бажаю вам щастя солодкого як Ви

Прекрасні слова, справжнього чоловіка

Дуже за вас рада!!! Ви гарна пара))) Бажаю вам простого людського щастя

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше Холостяк-9 Микита Добринін зробив своїй обраниці наряд з туалетного паперу.