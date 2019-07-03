"Hot girl!" Леся Нікітюк в бікіні звабила мережу спекотним фотосетом з Італії

Леся Нікітюк продовжує весело відпочивати під Флоренції в очікуванні свята – весілля своєї колеги по шоу "Орел и Решка", подруги Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Телеведуча проводить відпустку у Італії і насолоджується не тільки чудовими краєвидами міста та смачною місцевою кухнею, але і купається, а також засмагає біля басейну прямо на даху. Так, Леді Ле не втрималася і влаштувала гарячий фотосет в леопардовому купальнику, показавши апетитні форми. Відповідні кадри з'явилися на її сторінці в Instagram.

Спокуслива Леся позує, стоячи в басейні. На ній – рожевий бікіні з анімалістичним принтом, який дозволяє гідно оцінити плавні вигини і хвилюючі форми теледіви. Літній розслаблений лук доповнюють сонячні окуляри в трендовій оправі. На одному зі знімків Леся тримає в руках коктейль, кокетливо посміхаючись і позуючи на камеру.

"Hot ! Тераса з басейном і найкращим видом у Фло! Ось де треба "девишник відзначати" як вам? 1 чи 2?" - поцікавилася Леді Ле у підписників.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фотосет викликав справжній фурор і ажіотаж в коментарях. Шанувальники ведучої не змогли утриматися від шквалу компліментів, а тим більше, вибрати "найгарячіше" фото.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Клас кайфова!", "Яка ви красива, яка у вас фігура", "Леся, дуже гарна фігура і гарний купальник!", "Леся - Літо!", "Яка гарна, яка фігура, які коси, які очі, які брови. Насолоджуйтеся. А взагалі серйозно дуже-дуже", "Ох, гаряча!", "Леся, це справді HOT", "Круте фото", Прям вау!", "Просто бомба", "Вогонь!", "Леся Іванівна - Hot girl", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк "пітоновом" купальнику-бікіні показала запальні танці біля басейну.

До Речі, Леся Нікітюк під час поїздки у Флоренцію відвідала знамениту картинну Галерею Уффіці.