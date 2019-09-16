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"Добре виглядаєте": Леся Нікітюк підкорила ефектним фото з Монатиком

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Леся Нікітюк була ведучою на балконі 4-го ефіру Танців з зірками

У неділю, 15 вересня відбувся четвертий прямий ефір популярного шоу Танці з зірками 2019, в якому ведучою на балконі стала Леся Нікітюк. "Богиня ламінату", яка нещодавно блиснула пишними грудьми в нижній білизні, зустрічала учасників після коментарів суддів про їх виступ і підбадьорювала своїми фірмовими жартами.

До речі, в цьому випуску було не троє суддів, як зазвичай, а четверо - до Катерини Кухар, Влада Ями і Франциско Гомеса на один ефір приєднався і Дмитро Монатік (MONATIK), який не зміг пропустити весілля Кухар і Стоянова. Ну а заодно і оцінки учасникам пороздавав! На своїй сторінці в Instagram Леся поділилася забавним спільним знімком з Монатиком, на якому вона смішно зіщурилась і склала губи качечкою, а артист ефектно розчепірив пальці.

"Сегодні на балконі @tanci1plus1 Леся "Кружляє", - прокоментувала ведуча, роблячи відсилання до пісні Дмитра з такою назвою.

Фото: Леся Нікітюк і Монатік (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники теледіви поспішили залишити свої коментарі, відзначаючи, що знаменитості відмінно виглядають разом. Крім того, багатьом дуже сподобалося, як Нікітюк провела ефір.

  • Леся, ти сама крута ведуча! Небо і земля в порівнянні з попереднім випуском «Танців з зірками»
  • Ви дуже круті, молодці
  • А Монатік підріс начебто. Чи то Леся присіла
  • Дві зірки, які попалили і нікого собі самі, не дивлячись на перешкоди і не віру в них інших людей! Молодці
  • Леся так тримати!!
  • Дякую за ефір, Лесю! Ви були неперевершені, цікаво, дотепно та все влучно сказано!! Вас було замало, потрібно ще!!!
  • Дві зірки, дві світлих
  • Красунчики, нереально круті
  • Два позитивних людини разом
  • Леся Іванівна, ві класнюча!!
  • Дуже добре виглядаєте разом

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Зазначимо, що для появи на Танцях з зірками Леся обрала відверте міні-плаття фіолетового кольору з пікантним декольте. Наряд прикрашений численними оборками, а широкий сріблястий пояс підкреслив тонку талію ведучої.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Факт N1 ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому.
Факт N2 Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння!
Факт N3 Кайфанула", - поділилася враженнями Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережу.

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