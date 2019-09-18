"Гарненький такий": Влад Яма вразив архівним фото 13-річної давності

Хореограф показав, як виглядав під час участі в Танцях з зірками
Зараз Влад Яма - відомий хореограф, танцівник і член журі Танців з зірками 2019. Народну любов і широку популярність йому принесло саме це шоу багато років тому - в 2006 році він брав у ньому участь, танцюючи з Наталею Могилевською. Нагадаємо, що тоді їх пара посіла друге місце, поступившись Володимиру Зеленському та Олені Шоптенко. Влад, який раніше висловився про результати третього ефіру Танці з зірками 2019, поділився в мережі instagram архівним кадром тих часів.
Яма опублікував ефектний знімок 13-річної давності, на якому у нього ще немає бороди, зате є сережки у вухах.
"Добрий ранок, 2006!.. Містер Довірливість", - прокоментував фото хореограф.
Фото: Влад Яма в 2006 році (instagram.com/vladyama_official)
Знімок викликав справжній ажіотаж серед фоловерів Влада. За кілька годин він набрав понад 6 тисяч лайків і безліч коментарів. Користувачі мережі пишуть, що пам'ятають його виступи і вболівали за їхню пару, а також розчулюються чарівному юному Ямі.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Влад Яма викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною Ліліаною, з якою вони виховують сина.
Раніше Наталя Могилевська зворушила мережу ніжним фото з екс-партнером по Танцям з зірками Владом Ямою.