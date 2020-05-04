Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія розчулила мережу красою однорічного сина

Єва Лонгорія – одна з найвідоміших зоряних мам, яка славиться любов'ю до кумедних фото сина. І зупинятися вона явно не збирається! Цього разу раз знімок був зроблений на природі, на тлі красномовних букв amor. Санті стоїть у повний зріст в білому костюмі: сорочці і вільного крою штанях, які доповнили кросівки. Малюк тримає в руках печиво і уважно дивиться в камеру. «Ангели існують», – написала Лонгорія під знімком.

Нове фото Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Фанати зіркової матусі і її вже знаменитого в мережі сина почали писати приємні слова обом. Багато хто відзначив, що син Єви помітно підріс. А також, що він неймовірно схожий на своїх батьків, а саме – на маму.

Цей маленький хлопець просто дуже хороший!

Я знаю, що ти любиш білий колір, Єва. І він виглядає відмінно на обох з вас

Який солодкий малюк

Так, він такий – він маленький прекрасний ангел. Бог благословив вас, друзі

Цей маленький хлопчик Санті надто гарненький

Він такий чудовий

Такий гарненький, як і мама

Солодкий хлопчик

Він просто неймовірно гарненький

Коментарі до посту Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз Єва показала ще кілька фото з недільної прогулянки з малюком. Цікаво, що вона і сама вибрала білий одяг. А тому виглядали вони з дитиною більш ніж гармонійно! Знаменита мама одягла укорочені штани, завужені донизу, спортивну курточку, а доповнила всі чорною бейсболкою.

Санті з мамою на прогулянці (фото: instagram.com/evalongoria)

Разом з Санті вони гуляли, каталися на велосипеді і просто насолоджувалися сонячним днем. До речі, Лонгорія продемонструвала, що в якості захисту від палючих променів вона використовує окуляри (їх приміряв навіть Санті), а також крем від UV-променів – ним вона густо намазала обличчя малюкові.

Санті захищений від сонця (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, влітку Санті виповниться 2 роки. Сама Єва зізнається, що їй не віриться, що дитина вже такий доросла. Свого первістка зірка «Відчайдушних домогосподарок» ніколи не приховувала від сторонніх, як роблять деякі зіркові мами. Навпаки: малюк зростає буквально на знімальному майданчику, а також на очах багатомільйонної армії шанувальників Лонгорії в мережі.