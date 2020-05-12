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Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2020 - 14:29
Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк ділиться кулінарним наглядом

Леся Нікітюк чи не весь карантин проводила на ізоляції з близькими в рідному Хмельницькому. Телеведуча практично кожен день ділилася з фоловерами милими сімейними моментами, показуючи, як грає з племінниками, готує, відпочиває на свіжому повітрі. Пару днів тому Лелі Ле повернулася в Київ, до роботи. А також до більш "гламурних" постів. Днями українська телеведуча показала дуже стильний образ на прохолодну і дощову весну. Леся позує в чорному облягаючому комбінезоні, а також трендовому пісочному тренчі.

А от свій новий пост ведуча присвятила улюбленій темі - їжа. Нікітюк підкреслила, що в питанні сервірування страв вона - велика естетка. І саме правильна подача підсилює смак страв. І навіть здатна зробити їх смачніше

“Х.Х.L. Шо означає- Хорошая Хозяйка Леся. Да да, сама все нарізала. Я обожнюю робити такі вкусняшки) люблю коли блюдо естетично виглядає... воно тоді навіть смакує по іншому. Як вам? Оцініть за шкалою від 1/10", - пише Леся.

Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше

Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше

Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше

Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А для наочності свій пост телеведуча супроводила красномовними фото. Навіть звичайні ранкові десерти Леся подає, як в ресторанах.

До речі, на одному з кадрів бачимо і саму Леді Ле на тлі страв. Співачка позує в розслабленому домашньому образі. На ній синя джинсова сорочка, "випадково" приспущенная на одному плечі. Волосся теледіви також розпущені, а ледь помітний макіяж зроблений з акцентом на очі. Слід окремо зазначити, що Нікітюк виглядає дуже свіжо. Незапланований відпочинок пішов їй на користь.

Тим часом шанувальники Нікітюк поспішили прокоментувати її нові фото. Тим більше, що улюблениця сама попросила оцінити новий пост.

  • Клас! А можна доставку на будинок?))
  • Якщо немає нових фото в інстаграм , фотаєм їжу))
  • Ну дуже смачно виглядає)
  • Ням! Смакота
  • Сама все порізала!!))
  • Дуже гарне фото
  • Лесюня, ти бомба
  • Смакота! Добра господиня!
  • 10/10 дуже красиво, все кольорове і смачно

Хороша Господиня Леся: Никитюк розкрила секрет, як в рази зробити страви ще смачніше

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше струнка Леся Нікітюк в топі і лосинах звела з розуму формами під час зарядки.

Теги Новини України Леся Нікітюк
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