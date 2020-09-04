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Така гарна! 46-річна Вікторія Бекхем в сміливому вбранні захопила мережу красою

Автор: Lite

Зірка приміряла нове вбрання свого бренду

Вікторія Бекхем вкотре розбурхала армію своїх фанатів, примірявши нове вишукане плаття. Зірка запостила колаж з декількох кадрів, щоб можно було в деталях розглянути її образ. Плаття яскравого забарвлення з великим квітковим принтом, зі спокусливим вирізом на грудях і жіночним силуетом і поясом на талії зробило її просто чарівною. На додаток до аутфіту ікона стилю зробила свій фірмовий мейк-ап з легкими смоукі, а також лаконічну уклададку з легкою хвилею.

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Новий образ зірки (відео: instagram.com/victoriabeckham)

«Ти просто неймовірна», «Я не можу повірити, що їй 46», «Прекрасна», «Скільки шарму!», «Чудова», «Вона зупинила час», «Вона просто не змінюється», «Вау», «Прекрасна», «Так хороша», – тут же посипалися компліменти на ідеальну жінку і багатодітну маму.

Вікторія приміряє вбрання свого бренду (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, останнім часом екс-«перчинка» радує шанувальників регулярною підбіркою луків. Так, раніше вона продемонструвала стильний аутфіт в яскраво-синій сукні. До нього Вікторія підібрала макіяж в коричневих тонах, який найкращим чином підкреслив виразний погляд британській красуні. Вікторія продумала образ до дрібниць, вдало підібравши до нього перстень з великим каменем, що просто підкорив мережу. Що ж, Вікторія Бекхем вміло привертає увагу до свого бренду, який переживає нелегкі часи.

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