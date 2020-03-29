Холостяк-9 з нареченою висловилися про перенесення весілля і кризу у стосунках

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана і наречена 21-річна Дарина Квітова самоізолювалися після спішного прильоту зі США, де пара повинна була вивчати англійську в мовній школі. Але карантин і звістка про закриття українських кордонів змусила парочку шукати квиток на найближчий рейс і повертатися додому. Раніше Микита зробив Даші пропозицію під час зимової відпустки на Балі і дівчина відповіла "так"! Після чого почала активно готуватися до весілля, але чи буде перенесено торжество і як пара справляється з дрібними сварками і конфліктами на побутовому ґрунті, вони розповіли у Instagram.

Закохані вирішили скористатися вільним часом і записати відповіді на запитання шанувальників. На своїх сторінках Микита і Даша розмістили бліц-інтер'ю, в якому розкрили всю правду про свою пару.

Так, дівчина визнала, що жахливо засмутиться, якщо весілля доведеться перенести через карантин.

"Я насправді дуже буду сумувати, якщо перенесуть весілля. У нас вже є місце проведення, у мене зшиті дві сукні, є запрошення з надрукованим числом (23 травня), лежать обручки, є ведучий, фотограф..." - розповіла вона.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"Все буде масштабно – прилітають родичі з інших країн, з Європи. Деякі моменти під питанням, але ми сподіваємося, що до середини травня всі заспокоїться", - поділився своїм оптимізмом Микита.

Пара вирішила не укладати шлюбний контракт, адже в їх випадку союз будується на почуттях та довірі. Даша хотілося б взяти прізвище чоловіка, Микита підтримав цю ідею і схвалив її бажання.

Як і у всіх пар, у екс-"холостяка" і його нареченої трапляються сварки і конфлікти, причому здебільшого на побутовому грунті.

"Всі дрібні сварки і непорозуміння виникають, якщо мені, наприклад, не сподобалося, яким тоном мені відповіли. Я вранці прокидаюся і мене краще не чіпати. Я трошки зла і мені необхідно 15-20 хвилин, щоб прийти в себе. Припустимо, вчора ми прокинулися, я не встигла вмитися, як Микита каже: "Нам потрібно розібрати шафу. Нам треба зробити те, і те". Я кажу: "Коханий, дай мені прийти в себе!" - зі сміхом розповідає дівчина. "В першу чергу треба ставити відносини в пріоритет. Якщо хочете з людиною прожити життя, то навіщо розтрачуватися на довгі образи?" - філософськи підходить до стосунків вона.

За словами Микити, перша криза в стосунках пари була на етапі перегляду проекту "Холостяк". "У нас також була криза після закінчення проекту в ефірі. Ми вже жили разом, але ми мало не розлучилися", - зізналася Даша.

У закоханих є непорушне правило - при будь-якому конфлікті треба брати себе в руки і працювати над стосунками, не демонструвати розбірки на публіку.

Також Микита і Даша спростували чутки про те, що були знайомі ще до проекту "Холостяк-9". "Було б круто, якщо б ми познайомилися з Дашею до проекту "Холостяк", але тоді б не сталося проекту. До програми ми не були знайомі, ми вперше побачили один одного на шоу. Що дивно, у мене є чудові друзі Лера Бородіна і Сабіна Мусіна (власниці популярної мережі б'юті-барів – прим. ред.), і разом з ними довго працювала Даша. Я приходив в б'юті-бар, був у них в офісі, але ніколи не зустрічав Дашу. Даша розповідала, як ми могли зустрітися на зйомці, але вона не приїхала", - озвучив дивовижну історію з життя шоумен.

Також щасливий Микита зізнався, що ніколи не кохав сильніше, ніж зараз.

Нагадаємо, що переможниця Холостяк-9 Дарина Квіткова поділилася порадами про стосунки на всі випадки життя.