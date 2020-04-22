Холостяк-10 восьмий випуск: Макс Михайлюк повністю розчарується в одній з учасниць

Холостяк Макс піде на побачення з Христиною та Настею
В цю п'ятницю, 24 квітня 19:00, СТБ вийде 8 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Дві дівчини зможуть самостійно організувати своє ідеальне побачення з Максом, отримавши від нього необхідний бюджет. Що ж придумають учасниці?
У Крістіни і Насті буде по 25 тисяч гривень на організацію дозвілля.
«Мені було цікаво, як дівчата уявляють собі побачення, коли у них все для цього є. Можливо, таким чином я зможу дізнатися їх ще трішки більше», – прокоментує рішення Холостяк.
Незважаючи на отриманий бюджет і привілеї, Христина запропонує Максу... піти до неї додому!
«У мене були сумніви, чи справді він мене правильно зрозумів», – зізнається дівчина.
Макс і Христина
А от Настя, навпаки, реалізує всі свої ідеї з розмахом. Разом з Максом вона відправиться на сеанс до астролога, щоб дізнатися, чи є у неї майбутнє з Холостяком...
«На цьому побаченні ми повинні вирішити, наскільки ми підходимо один одному, сумісні ми чи ні. Я підійшла до організації побачення дуже серйозно і відповідально», – скаже Настя.
Макс і Настя
Чиє побачення стане для Макса суцільним розчаруванням? І, можливо, з кимось з дівчат головний герой попрощається ще до Церемонії троянд? Дивіться у п'ятницю, 24 квітня о 19:00 в романтичному реаліті «Холостяк-10» СТБ.
Нагадаємо, раніше учасниці шоу Холостяк-10 вразили образами на вечірці: від Монашки до Мальвіни.