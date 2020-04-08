Холостяк 10 шостий випуск: Макс і Дана стрибнуть з парашутом

В цю п'ятницю, 10 квітня 19:00, СТБ вийде шостий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. На індивідуальне побачення Макс запросить Дану і запропонує їй назавжди розпрощатися зі страхом екстриму. У цей день дівчина повністю розслабитися і піддасться своїм почуттям. Подробиці захоплюючого побачення в анонсі.

У попередньому випуску Дана дала зрозуміти Холостяку, що з екстримом вона на «ви». Але незважаючи на страх, дівчина все ж вирішила спуститися з самої крутої гірки в аквапарку. Тоді учасниця навіть не підозрювала, що незабаром її чекає заняття куди екстремальніше!

«Нас чекає по-справжньому екстремальне побачення. Після того, як Дана сказала, що їй сподобався світ адреналіну, я вирішив перейти на наступний рівень і дати їй ще більше. Ми будемо стрибати з парашутом», – поділиться планами Макс.

Макс і Дана

Дізнавшись про ідею побачення, Дана дуже злякається: «Все, що пов'язано з екстримом – це не моє. Я в житті нічого такого не пробувала».

Проте дівчина довіриться Холостяку і погодиться на його пропозицію. Більш того, разом з острахом екстриму Дана попрощається і з стеснениями. Вона висловить Максу потаємні бажання і більше не буде стримувати своїх почуттів... Невже між парою відбудеться близькість? Не пропустіть одне із самих сміливих і палких побачень сезону!

Крім того, учасниці продовжать занурюватися в культуру Таїланду і в цей раз висловлять свої почуття і емоції за допомогою хореографії. Дівчат чекає майстер-клас з тайського танцю від місцевої мешканки.

«Це моя професія і моє хобі. Це взагалі моє все!» – зрадіє пропозицією Настя.

А результати своєї роботи учасниці продемонструють Максу вже на Церемонії троянд, яка стане однією з найскандальніших за всю історію проекту!

Дивитеся 6 випуск реаліті «Холостяк-10» у цю п'ятницю, 10 квітня о 19:00 на СТБ!