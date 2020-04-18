Холостяк-10 сьомий випуск завершився справжньою істерикою несподівано вибулої учасниці

7 випуск романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 запам'ятався як один із найемоційніших. Макс попрощався з двома учасницями, одна з яких явно не була готова покинути проект. Емоції, сльози, образи і навіть... осуд інших. Чим запам'ятався випуск – читайте в матеріалі.

Учасниці і Макс повернулися з Таїланду в Київ. Холостяк вирішив пожити тиждень з дівчатами і провести з ними більше часу в побуті. Незважаючи на бурю емоцій в кінці минулого випуску, а також погрози покинути проект, всі учасниці зустріли чоловіка досить радісно.

Щоб розподілити кожен день, Холостяк запропонував дівчатам описати їх ідеальне дозвілля зі своїм чоловіком. Аліна захотіла зайнятися спортом, Аня – почитати перед сном. У багатьох суперниць серед пунктів був перегляд кіно. Тому головний герой вирішив запросити Олю, Дашу і Віку в домашній кінотеатр.

Але вже тоді головний герой помітив, що Оля чимось зайнятий і незадоволена. Чоловік запропонував поговорити, однак тет не склався. Учасниця мовчала, а Макс безуспішно намагався з'ясувати причину образ.

«Мені було що йому сказати. Але я просто забила і збирала цю грудочку злості в собі далі. Так, я кілька днів з цим живу», – сказала Оля.

Макс і Оля

Більш того, дівчина зізналася особисто Холостяку, що є момент, який її гризе. Але вона охолола.

«Я здивований. Тому що на даному етапі не бачив особливо почуттів з твоєї сторони. Мені здається, значить, немає сенсу продовження цих відносин. Я хочу запам'ятати все хороше і поставити крапку», — сказав Макс.

В кінці тижня Холостяк запропонував учасницям організувати вечірку, запросивши велику компанію. Дані і Аліні Холостяк доручив придбати суперницям образи, а Насті і Даші – закупитися продуктами. Результати самодіяльності дівчат викликали сміх у всіх, особливо у головного героя. Аліна перевтілилася в Роклосану, Аня – в черницю, Віка – в Мальвіну, а Даша – у дівчину-кішку.

Аліна

Даша

Гостями стали близькі друзі учасниць. До Макса також приїхав його товариш. А ось до Аліні – мама! Під час спілкування жінка дуже наполягала на поцілунку Макса і Аліни, що явно ввігнало в фарбу обох.

Макс і Аня

Традиційно відбулася Церемонія! Макс зробив свій вибір, який дався непросто учасниці, яка покинула проект. Троянду не отримала яскрава і завзята Аня. Проте вся драма на цьому тільки почалася. Вже біля машини у дівчини сталася справжня істерика.

«Я хочу тобі дещо сказати. В той момент, коли камери вимикаються, я найбільше закохуюсь у тебе. І ти зараз ту людину, яка до тебе щиро відноситься, чесну і правдиву до тебе, садиш в машину. Ти залишив дівчат, серед яких одна мріє про ескорт в Дубаї, друга — діва, яка по сексуальності ставить собі 10 балів, третя — стрибає з проекту в проект. А четверта – по суті щур! І з ними ти зібрався будувати відносини?! Серйозно?» – звернулася Аня до Холостяка.

Макс звик, що Аня говорить те, що думає. Однак розуміє, що її слова підігріті жіночою образою.

Нагадаємо, раніше Аня відверто розповіла про стосунки з дівчиною.

Хто покине проект вже в наступному випуску – дивіться у п'ятницю, 24 квітня о 19:00, в романтичному реаліті «Хоостяк-10» СТБ!