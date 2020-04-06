Холостяк 10 п'ятий випуск: проект покинула одна з фавориток Макса Михайлюка

3 квітня на СТБ вийшов 5 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Головний герой – Макс Михайлюк – продовжив дізнаватися дівчат в Таїланді. На цьому тижні на індивідуальних побаченнях побували дві учасниці, а ще три – на груповому побаченні. Як пройшов випуск і хто покинув проект – дізнайтеся в матеріалі.

На минулій Церемонії троянд Наталка отримала запрошення на групове побачення. Разом з Максом, Дашею і Даною вони вирушили в один з найбільших аквапарків Азії. Після спуску з кожної гірки дівчат чекали приємні бонуси, серед яких: з'їсти морозиво з Холостяком, випити коктейлі або відправитися на масаж. Кожна мріяла про останній. Проте пощастило лише Наташі, яка вирішила з'ясувати стосунки в момент всього процесу.

«Діалог набув форми безлічі питань з її боку. Нагадувало якийсь допит» – зазначив Макс.

Даша і Макс

А ось Даша засмутилася, адже очікувала перейти на новий етап відносин завдяки тактильному контакту: «Кожну він обійме, підтримає. У всіх все відбувається, а у мене відбувається коктейль. Про все і ні про що ми поговорили».

Після побачення в аквапарку троянду отримала тільки одна дівчина – Дана.

Макс і Настя

Першою на індивідуальне побачення з Максом Настя поїхала. Разом з ним вона прокотилася на найпоширенішому місцевому виді транспорту – байку. Однак найцікавіше сталося пізніше, коли пара приїхала до басейну.

«Ми цілувалися під водою. Звичайно, хотілося більшого» – зізналася учасниця.

Проте за підсумками зустрічі Макс не вручив дівчині троянду, змусивши хвилюватися аж до самої Церемонії троянд.

Ще одне індивідуальне побачення відбулося у Вікі. Її перша індивідуальна зустріч з Максом видалася відвертою. Пара малювала на тілах один одного, а після – разом відправилася в душ.

«Тяжіння у нас вже відбулося. Вже з'явилася іскра, яка переросте в щось більше» – поділилася своєю думкою дівчина.

За результатами п'ятого тижня відбулася Церемонія троянд. Першої – квітка отримала Христина. Холостяк запросив її на спілкування тет-а-тет. Розмова завершилася поцілунком.

Макс і Христина

Наташа і Макс

На Церемонії Макс зробив свій вибір і попрощався з Наташею.

«Все наше спілкування перетворилося в якісь виклики і з'ясування відносин, які в принципі ще навіть не почалися», – зробив висновок Холостяк.

«Він мене не зрозумів. Мабуть, ми з ним абсолютно про різне», – сказала в свою чергу Наташа.

Як будуть розвиватися відносини Макса з іншими учасницями – дивіться щоп'ятниці в романтичному реаліті «Холостяк-10» СТБ о 19:00.

Холостяк 10 четвертий випуск від 27.03.2020