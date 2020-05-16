Холостяк-10 одинадцятий випуск: батько Макса Михайлюка побачив справжню суть учасниць шоу

Даша з Холостяк-10 (фото: СТБ)

Трьом учасницям належало спілкування з батьками Макса Михайлюка

У 11 випуску романтичного реаліті СТБ Холостяк-10 Макс Михайлюк запросив трьох учасниць в Одесу – своє рідне місто. Там він показав дівчатам улюблені місці, де проводив багато часу в юності. А потім представив Віку, Дашу і Дану своїй родині. Як пройшло спілкування, і хто залишив проект – читайте в матеріалі.

Першою з батьками Макса знайомилася Дана. Чоловік запросив дівчину на 13-й станції Великого Фонтану, де працював офіціантом у віці 14 років. Незабаром прийшов час знайомства з батьками. Дана вела себе досить впевнено, мамі вручила український оберіг, а батька як голови сім'ї піднесла булаву.

«Вона вела себе досить спокійно і впевнено. Ми, напевно, більше хвилювалися, адже це була перша з трьох дівчат, яка прийшла з нами знайомитися», – зазначив батько Макса.

Макс і Дана

Дана з Холостяк-10

В особистій розмові з папою Дана зізналася, що раніше працювала журналістом та ведучою, а під час навчання підробляла моделлю. У спілкуванні з мамою Макса розмова зайшла про творчість. Також Дана зізналася, що готова до дітей. Однак кулінарними талантами дівчина похвалитися не змогла.

«Я готую лише елементарні страви. Не люблю стояти біля плити. Може, все зміниться, коли з'явиться кохана людина», – заявила Дана.

Друге побачення у Макса сталося з Вікою. Спершу чоловік вирішив показати дівчині значуще місце, де він зрозумів, що хоче стати пілотом. В одеському аеропорту Холостяк зізнався, що диспетчерський центр, де працював його батько, допоміг йому усвідомити всю силу бажання літати.

Під час вечері до сімейного столу приєднався і кращий друг Макса — Ярослав.

Віка вирішила не втрачати часу і розповісти про себе побільше: «Я сильна в кулінарії. Вважаю себе господарської. Тому дивлюся багато відеоуроків. Раніше я займалася і танцями, співом. Їздила на конкурси з вокалу. Паралельно займалася і малюванням. Зараз я менеджер та адміністратор. Є над чим попрацювати. Всі телефонні дзвінки на мені. Є жилка перфекціонізму».

Батьки помітили, що учасниця намагалася максимально багато розповісти про себе і здатися талановитою у всьому: «Вона дуже любить багато розмовляти. Заповнює собою весь простір».

Останнє побачення випало Даші. Однак в Одесі зустрів її не Макс, а його друг. Чоловік зізнався, що у нього є спеціальне завдання від Холостяка, а саме: зав'язати очі учасниці і привести в потрібне місце. Дівчина опинилася на футбольному полі, де почула голос Макса з гучномовця. Чоловік попередив її, що зараз вона познайомиться з самим цілеспрямованим і сильною духом людиною. Він ніколи не боїться говорити правду, але чомусь часто сумнівається в собі. Відкривши очі, Даша побачила на стадіонному екрані себе.

«Хотілося показати, якою її бачу я, — пояснив свій вчинок Холостяк.

Приїхавши в будинок до батьків, Даша видихнула. Батьки Макса взяли дівчину добродушно. А під час спілкування тет-а-тет учасниця показала себе з більш тендітною і вразливою боку. Незважаючи на сильну і впевнену оболонку спортсменки, тато Холостяка помітив її відкритість: «Вона дуже відкрита і проста людина. Її не потрібно обчислювати. Просто потрібно трохи полюбити себе».

Макс Михайлюк і Даша

При спілкуванні з мамою Даша зізналася, що відчуває великі почуття до Макса. Однак поки що боїться сказати прямо про це.

Порадившись з батьками, Макс прийняв рішення самостійно. На останній Церемонії троянд чоловік зазначив, що цей вибір дався йому досить нелегко. І незважаючи на симпатію та прихильність до Вікторії, Холостяк повідомив, що не готовий дати їй троянду.

Спілкування батьків Макса з Дашею

«Ти сподобалася моїм батькам, і для мене це важливо. Я завжди відзначав для себе в тобі твою жіночу хитрість, і вона здавалася милою. Але мене не покидало відчуття, що ти надто намагалася підкреслити свої якості. Ти намагаєшся показати лише позитивні сторони, не замислюючись про недоліки. В такі моменти людина перестає самовдосконалюватися. Я чекав, що з часом ти станеш для мене до кінця відкритою. На жаль, я не можу дати тобі цю троянду», — зізнався Макс.

Віка

Віка болісно сприйняла розставання з Холостяком. Учасниця зазначила, що головний герой її так і не зрозумів. Вона завжди була чесна і відкрита, а чоловік має право на помилку.

«Не хочу в це вірити... Навіщо я закохалася? Я бажаю йому тільки щастя. Нехай знайде свою другу половинку, але дуже шкода, що нею буду не я», — сказала Віка.

Не пропустіть у наступну п'ятницю, 22 травня о 19:00, довгоочікуваний фінал! Головний герой Макс ухвалить доленосне рішення. Хто ж стане його обраницею, а чиє серце розіб'ється? Не пропустіть у 12 випуск романтичного реаліті «Холостяк-10» на СТБ!

Автор: Юля Петрова