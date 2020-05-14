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Холостяк-10 одинадцятий випуск: Макс Михайлюк познайомить дівчат зі своїми батьками

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 15:06
Холостяк-10 одинадцятий випуск: Макс Михайлюк познайомить дівчат зі своїми батьками
Макс Михайлюк з батьками (фото: СТБ)

На учасниць чекає серйозна розмова

В цю п'ятницю, 15 травня о 19:00 на СТБ вийде 11 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Головний герой Макс познайомить трьох учасниць – Вфку, Дану і Дашу – зі своїми найближчими людьми – батьками. А відбудеться довгоочікувана зустріч у рідному місті Холостяка – Одесі. Подробиці випуску в анонсі.

Всього три дівчини отримали можливість стати ще ближче до Макса і познайомитися з його близькими. Але перш, ніж зустрітися з батьками, Холостяк проведе час з кожною учасницею в рідному місті, поспілкувавшись тет-а-тет.

«Дуже пишаюся тим, що я одесит. Обожнюю своє місто. Куди б я не поїхав, або не полетів, я завжди порівнюю нове місце з Одесою», – поділиться головний герой.

Під час індивідуальних зустрічей Макс поведе Віку, Дану і Дашу в улюблені одеські місця, де раніше часто проводив час. А після прогулянок і душевних розмов дівчата зустрінуться з рідними Холостяка.

«Батьки трішки хвилюються. Для них це теж дуже відповідальний момент», – зізнається Макс.

Холостяк-10 одинадцятий випуск: Макс Михайлюк познайомить дівчат зі своїми батьками

Даша

Однак крім мами і батька, за столом виявиться ще один таємничий незнайомець, чиї питання обескуражат учасниць і навіть змусять понервувати!

«Він ставив питання в лоб. І йому потрібно було конкретно знати відповіді», – скаже після спілкування з чоловіком одна з учасниць.

Не менш прямолінійними і батьки Холостяка, адже їм важливо бачити щирі почуття майбутньої обраниці сина. Не збентежить рідних Макса те, що Дана раніше брала участь в іншому телевізійному проекті про відносини? Хто з дівчат перестарається з самопрезентацією? І головна інтрига – з ким Макс попрощається в кроці від фіналу?

Холостяк-10 одинадцятий випуск: Макс Михайлюк познайомить дівчат зі своїми батьками

Даша, Дана і Віка

Дивіться романтичне реаліті Холостяк-10 у п'ятницю, 15 травня в 19:00 на СТБ! А в 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проекту в Instagram. Гостями прямого ефіру стануть учасниці реаліті – Віка, Даша і Дана. Не пропустіть можливість поспілкуватися з дівчатами в режимі онлайн.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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