Холостяк 10 Макс Михайлюк зустрівся для серйозної розмови з братами Даші Ульянової

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс розповів, чого очікує від своєї майбутньої обраниці

Вже 15 травня на каналі СТБ відбудеться показ одинадцятого випуску реаліті Холостяк -10. Нагадаємо, що на проекті залишилися тільки три дівчини - Даша, Дана і Віка. І саме їм належить найближчим часом боротися за бажане визнання від Макса Михайлюка. Під час десятого випуску Макс знайомився з батьками дівчат, а ось у новому випуску вже красуні будуть намагатися справити приємне враження на батьків Макса. Тим часом у мережі з'явився фрагмент знайомства Михалюка з братами-близнюками Даші Ульянової.

У Даші велика дружна родина. Крім того, дівчина відзначала, що у неї є два брата-близнюка, з якими вона няньчила в дитинстві. А тепер хлопці підросли і проявляють турботу про старшу сестру. Тому під час сімейного застілля хлопці побажали особисто поспілкуватися з Максом. А для цього обрали незвичний спосіб - герою запропонували зіграти з ними в настільний теніс. І за кожен промах Максу належало відверто відповісти на серйозне питання.

При цьому Даша переживала, щоб братися "не бовкнули" чогось зайвого про неї Максу.

Приміром, у Макса поцікавилися, чи є у нього якась складна риса характеру, з якою доведеться миритися його майбутній дружині.

“Можливо, я іноді кажу людям дуже прямо і не кожен здатний це сприймати. Можливо, іноді варто менше на емоціях щось говорити. Можуть щось сказати образливе. Але я дуже справедливий - можу сказати, як є", - каже Макс Михайлюк.

Далі послідував питання, що для Макса головне в жінці.

“Щоб вона була чесна. Люблю щирих людей. Чесність - це напевно те, чого я ще не зустрічав в дівчатах. І мені хотілося б це якість в них знайти", - зізнався музикант.

Зазначимо, що за підсумками десятого випуску проект покинула Христина. Так як, на думку Макса, все це довгий час вона була з ним не до кінця чесною і всіляко намагалася підлаштуватися під його настрій, догодити йому.

На братів Даші холостяк справив позитивне враження.

“Він знає, навіщо він сюди прийшов. І знає, чого він хоче. Справив позитивне враження", - зазначив хлопець.

Від хлопців Макс також вимагає щирості. З'ясувалося, що в дитинстві Даша отримувала набагато менше уваги, ніж її брати. І це її ображало.

Автор: Юля Петрова