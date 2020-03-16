Холостяк 10 Макс Михайлюк розповів, якими подарунками балує коханих жінок

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс підкреслив, що важливо радувати улюблених без приводу

В сюжеті програми «Вікна-новини» на СТБ головний герой 10 сезону романтичного реаліті Холостяк-10 – пілот Макс Михайлюк – розповів, які сюрпризи зазвичай робить для своїх найрідніших жінок – мами і сестри. А також зізнався – який подарунок для коханої він вважає універсальним, а що, навпаки, не варто дарувати другій половинці.

Подарунок для найрідніших жінок

Мамі і сестрі дарую найрізноманітніші подарунки. Намагаюся підібрати те, що їм точно сподобається. Наприклад, для мами іноді вибираю сертифікати в салони краси. Адже сама собі вона не завжди це купить. Можу подарувати гарну косметику – мені хочеться, щоб мама довше залишалася красивою і молодою. Звичайно ж, важливо – це квіти. Як будь-якій жінці, мамі завжди приємно отримувати їх. Особливо троянди (посміхається).

Сестрі намагаюся дарувати, як правило, те, що вона просить. Але в більшості випадків мій подарунок для неї – це гроші. Адже Настя – молода дівчина і сама може розпорядитися, як їх краще витратити. До того ж, вона живе в Торонто і фізично привітати її у мене не завжди є можливість.

Сімейна традиція

Пам'ятаю, коли я був маленьким і жив з батьками, у нас з татом на 8 березня була традиція – прокинутися раніше за наших дівчат – мами і сестри – піти на ринок або в магазин і купити їм квіти. Найголовніше – це увага. Ми з батьком ніколи цим не обділяли наших жінок (посміхається). Зараз, коли ми вже давно не живемо разом, у нас тато черговий по сюрпризів (посміхається). На жаль, у мене не завжди виходить особисто привітати рідних зі святами. Але, наприклад, традицію – разом відзначати Новий рік – намагаємося дотримуватися частіше. Хоча я дуже хочу приділяти більше уваги своїм рідним.

Універсальний сюрприз для другої половинки

Не люблю банальностей, але вважаю, що саме вдале доповнення до будь-якого подарунка – це квіти. В інших випадках потрібно враховувати інтереси другої половинки чи бодай хоч трохи уявляти, що їй може сподобатися. Ще, мені здається, складно помилитися з духами, що їх завжди можна вибрати на свій смак (посміхається).

Святковий казус

У мене була ситуація, коли колишній дівчині не сподобався обраний мною подарунок на її день народження. На той момент ми зустрічалися лише кілька місяців, але я був закоханий. Вибрав для неї кулон у вигляді сердечка. Він був дуже гарний, я вкладав у нього певної сенс. Але коли подарував його коханої, дізнався, що вона хотіла сережки, а не кулон (сміється). Романтичний момент був трохи загублений. Після цієї історії намагаюся заздалегідь дізнаватися, чого хоче дівчина. Ще варіант – вибирати подарунок разом з нею.

Радувати без приводу

Я вважаю, все, що роблять чоловіки у своєму житті – це для жінок. Кожній дівчині буде приємно бачити вчинки не тільки в святкові дні, а набагато частіше. Коли чоловік закоханий, він намагається всіляко радувати кохану, викликати посмішку на її обличчі. Для цього не потрібен привід або визначена дата. Я особисто дуже люблю дарувати подарунки просто так. Набагато більше, ніж отримувати їх. Бачити щасливі очі коханої людини – це безцінне.

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