Хочу трьох дітей: Ріанна дала відверте інтерв'ю про кар'єру, особисте життя і плани на майбутнє

Ріанна останнім часом з головою пішла в модний бізнес і роботу над колекціями своїх брендів. У той же час прихильники спекотної барбадоської співачки чекають від неї нових альбомів. Не менше хвилює і тема особистого життя 32-річної зірки. На всі ці питання Ріанна чесно відповіла в інтерв'ю відомому глянцевому журналу Vogue.

Співачка дала відверте інтерв'ю (фото: instagram.com/voguerussia)

Інтерв'ю, яке з'явилося на сторінках російської версії видання, було проведено в студії в Лос-Анджелесі. Тому першочергово вона почала розповідати про роботу. Крім активної участі у житті брендів Fenty Maison, Savage&Fenty і Fenty Beauty вона займається записом нового альбому, який повинен буде закріпити успіх всіх її дітищ. Ще вона готується випустити лінію по догляду за шкірою Fenty Skin. За словами зірки, вона ледве встигає все, розриваючись між кількома містами.

На питання про особисте життя співачка відповіла коротко, але дуже ємко. Не так давно вона розірвала відносини із саудівським мільярдером Хасаном Джамілем (пара не афішувала відносини), але страждати їй ніколи. Та й бажання особливого немає, визнається Ріанна. «Коли мені виповнилося 32, я зрозуміла, що життя коротке. Часу на всяку хрень немає. Ми беремо на себе занадто багато всього, і коли вже немає сил терпіти, треба від чогось позбавлятися. Я зараз повертаюся до поділу світу на чорне і біле – ніяких більше сірих відтінків», – сказала співачка і бізнесвумен.

Ріанна в речах свого бренду (фото: instagram.com/voguerussia)

Що стосується дітей, то Ріанна впевнена – у неї їх буде мінімум три. «Я знаю, що захочу жити по-іншому. У мене будуть діти, троє або четверо...», – відповіла вона на питання, якою бачить себе через 10 років. А якщо не зустріне відповідного чоловіка, то впорається сама. «Я відчуваю тиск суспільства. Жінку засуджують, якщо у дитини немає батька. Але ж головне – це щасливі, здорові стосунки між дитиною і батьками. Єдине, що важливо при вихованні – це любов», – розмірковує Ріанна.