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"Хочу реалізувати себе не тільки як домогосподарка": Яна Соломко поділилася планами на майбутнє

Lite » Зірки 07.11.2018 - 08:45
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка хоче, щоб їй пишалася дочка

Українська співачка Яна Соломко поділилася з підписниками новим фото, під яким виклала, як бачить своє майбутнє і чого хоче досягти. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Дівчата, іноді внутрішні сумніви рвуть нас на шматки... За останні три роки я відмовилася від величезної кількості пропозицій роботи як в Україні, так і за її межами. І я до сих пір впевнена, що не змогла б пожертвувати жодною хвилиною життя разом зі своєю донькою заради кар'єри, контрактів", - пише Соломко.

Співачка стверджує, що ніякі гроші не варті проведених разом з дочкою хвилин, проте дівчинка підросла і тепер артистка починає замислюватися про кар'єру.

&quot;Хочу реалізувати себе не тільки як домогосподарка&quot;: Яна Соломко поділилася планами на майбутнєФото: (instagram.com/yana.solo)

"З іншого боку, я хочу реалізувати себе не тільки як домогосподарка, але і домогтися того, щоб донька мною пишалася, щоб її подруги казали: "Крута у тебе мама". Адже буде вік, коли для того, щоб не втратити зв'язок з дитиною, важливо заслугувати її повагу", - стверджує Яна.

Нагадаємо, що Яна Соломко розповіла, чому не любить Хеллоуїн. Вона стверджує, що він може погано позначитися на психіці дитини.

Ми писали, що Яна Соломко розповіла, як привчає доньку до самостійності.

А також про те, що Яна Соломко пояснила, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

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