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Хочу провести з нею все життя: Віталій Козловський вперше розповів про кохану

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Співак зізнався, що знайшов "свою людину"

Віталій Козловський не боїться відповідати на провокаційні питання - так, нещодавно він прокоментував чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, а заодно розповів, який він у ліжку. Однак про своє особисте життя віддавав перевагу все ж не поширюватися, ухильно відповідаючи, що у нього все добре. Після розриву співака з Раміною Есхакзай в мережі почали гуляти чутки про його роман з власним концертним директором Юлією Бакуменко - у пари було чимало спільних фото в соцмережах і навіть у відпустку вони їздили разом.

У програмі "Життя відомих людей" артист вирішив нарешті порушити мовчання і зізнався у своєму "службовому романі". При цьому Віталій заявив, що хоче провести з Юлією все життя.

"Вона – моя людина, з якою я хочу провести своє життя. Тому що та людина, яка є для тебе найближчою, стає правою рукою, лівою ногою, твоїм серцем, натхненням", - поділився Козловський.

При цьому виконавець не вважає, що про це треба всім знати.

"Чому я повинен розповідати про те, що робить мене щасливим", - зазначив артист.

Фото: Віталій Козловський і Юлія Бакуменко (instagram.com/yuliabakumenko)

До речі, колишня наречена Віталія, телеведуча і зірка проекту "Холостяк" Раміна Есхакзай раніше заявила в інтерв'ю, що справжньою причиною їх розставання стало те, що співак закрутив з нею роман назло Юлії Бакуменко, з якою перебував у відносинах, але от як раз сильно посварився.

Нагадаємо, Віталій Козловський відповів на скандальні одкровення колишньої нареченої Раміни Есхакзай, яка заявила, що між ними не було інтимних стосунків.

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