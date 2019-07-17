"Хочу бути схожою": Віра Брежнєва зачарувала мережу рідкісним фото квітучої мами

Віра Брежнєва неймовірно пишається своєю величезною сім'єю – вона з теплотою говорить про маму і трьох сестер, а рідкісні сімейні зустічі для співачки незмінно перетворюється в справжнє свято. Рідня артистки нещодавно зібралася разом в її будинку в сонячній Італії, весело провівши незабутній час. І поки мережа охоплена новим трендом (штучне старіння за допомогою спеціальної програми, яка допоможе уявити, як людина буде виглядати в поважному віці), Віра вирішила не покладатися на віртуальну реальність, а показати, на кого хоче бути схожа в майбутньому. На сторінці в Instagram вона розмістила портретне фото мами і розповіла детальніше про близьку і рідну людину.

Так, зірка виявилася разюче схожою на жінку з фото. Усміхнена Тамара Віталіївна, так звуть маму артистки, дивиться прямо в камеру. Жінці неймовірно личить стрижка каре з чубчиком. Вона позує з мінімум макіяжу. Примітно, що у мами зірки практично немає зморшок.

"Зараз активно набирає обертів програма, де можна зістарити або омолодити обличчя faceapp. І все це знову щось віртуальне. А на цьому фото те, як я хотіла б виглядати в майбутньому. Сподіваюся, так і буде. Це моя улюблена мама. Мама 4-х дітей. Бабуся 7 онуків, яка працювала прибиральницею на хімічному заводі 25 років. Зараз мамі 67. І найголовніше, чого мені хочеться, щоб у мене був такий стан душі, яке буде в будь-якому віці прикрашати мене з будь-якою кількістю зморшок", - зізналася співачка.

Фото: мама Віри Брежнєвої Тамара (instagram.com/ververa)

Коментатори захопилися квітучим виглядом Тамари Віталіївни та помітили вражаючу схожість мами і доньки і зазначили, що у знаменитості хороша генетика.

"Схожа на маму", "Шикарна жінка!", "Яка гарна мама!", "У Вас вся сім'я красива! Бережіть і частіше обіймайте свою чудову Маму", "Мама шикарно виглядає. У вас відмінна генетика!", "Віра, спочатку я вирішила, що це ви з додатком граєтеся! Як з мамою схожі! Здоров'я Мамі!", "Мама прекрасна! Навіть не віриться, в ці роки мати крім красивого і худовотого обличчя, стрункі руки, шию, ключиці, плечі, як?" – захоплювалися шанувальники.

Скріншот коментарів

Раніше Віра Брежнєва похвалилася фото в Парижі і показала трендовий образ в джинсових велосипедах.