Хочу насолодитися: Слава з НеАнгелів зібралася взяти реванш на популярному шоу

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка має намір повернутися на головний паркет країни

Слава Камінська щиро хотіла спробувати свої сили на головному майданчику країни ще в минулому році на проекті Танці з зірками-2019, але серйозна травма змусила її достроково покинути шоу. До речі, тоді партнером зірки став хореограф Ігор Кузьменко, який раніше танцював у парі з переможницею проекту 2017-го року Наталією Могилевською. Тепер співачка має намір взяти реванш – вона вирішила поборотися за головний приз!

Артистка приєдналася до зіркових учасників четвертого сезону оновленого проекту Танці з зірками та опублікувала в Instagram відео, в якому повідомила підписникам, що приймає виклик #танціззіркамиchallengе від фронтвумен групи The HARDKISS Юлії Саніної. Новий сезон стане для Слави другим шансом підкорити зірковий паркет.

У видовищному відеоролику співачка приходить до ворожки за порадою щодо участі в шоу. Та радить Славі прийняти виклик, адже на паркеті вона зустріне свою любов. В якості презенту артистка отримує танцювальне сукню і взуття, яка стане оберегом від усіх неприємностей на паркеті і допоможе здобути перемогу.

"Моя мета на проекті - повірити в себе і навчитися транслювати почуття мовою танцю. Я не плекаю надмірних амбіцій, просто хочу сповна насолодитися цим часом і подарувати глядачеві трохи магії на паркеті ", - розповіла Слава.

Слава Камінська зібрався підкорити головний паркет України (фото: прес-служба 1+1)

До речі, вже відомі імена сімох зіркових учасників нового сезону Танців з зірками: за перемогу в проекті будуть змагатися Олег Винник з Оленою Шоптенко; Надія Мейхер з Кирилом Васюком; Санта Дімопулос з Максом Леоновим; Тарас Цимбалюк з Яною Заєць; Дар'я Петрожицкая з Ігорем Гелуненко. Імена танцювальних партнерів Юлії Саніної і Слави Камінської поки невідомі.

Раніше Слава Камінська у прозорому червоному халаті засвітила стрункі форми в монокіні. Вона вирушила на пляж разом з дітьми - донькою Лаурою і сином Леонардом.