Не хочу хайпи: Холостяк 10 звернувся до шанувальників після скандалу з інтимом на проекті

Головний герой проекту Холостяк 10 Макс Михайлюк не залишився разом зі своєю обраницею Дашею Ульяновою, що дуже розчарувало шанувальників пари. Більш того, аудиторію збентежив той факт, що у завидного холостяка була інтимна близькість з однією з учасниць, чого йому ніяк не змогла пробачити кохана. Макс вирішив порозумітися перед шанувальниками і написав новий пост в Instagram.

Він зазначив, що він – не любитель соцмереж, а вже тим більше сміття і хати виносити не буде, але відчуває себе зобов'язаним перед аудиторією проекту, яка разом з ним весь сезон переживала і підтримувала головного героя.

"Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав, вподобану Вам учасницю, що зробив або не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії. Чесно, я не хочу цього хайпи, як хочуть інші. І як бачите, не все так погано у всіх. Я б навіть сказав, дуже добре. Хочу звернутися до людей, які зі мною від початку і до кінця, до людей, які вміють слухати і чути, розуміти і не будують здогадок, не перекручують інформацію, не тримають зла за те, що я робив, як вважав за потрібне. ... Я вдячний всім, хто проживає своє життя і не обговорює мою. Хто зі мною, не дивлячись на мій вибір і симпатії", - написав Михайлюк і подякував свою аудиторію за підтримку і розуміння, незважаючи ні на що.

Нагадаємо, що раніше переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова поставила крапку в скандалі з інтимною близькістю на проекті.