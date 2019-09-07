"Хочу ділитися собою": чуттєва Даша Астаф'єва повністю оголила груди

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Дівчина поділилася деякими подробицями зйомки

Даша Астаф'єва давно і по праву завоювала звання однієї з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу. Її відверті зйомки шанувальники прирівняли до окремого виду мистецтва, відзначаючи особливу естетику і красу пікантних кадрів. Так, нещодавно артистка влаштувала провокативний фотосет топлес для відомого глянсового журналу. Не стала винятком і нова серія чорно-білих чуттєвих кадрів, на яких Даша зуміла повністю розкритися.

Зірка одягла брючний костюм у піжамному стилі. Піджак вона накинула на голе тіло, на деяких кадрах чітко видно її оголені груди крупним планом. При цьому знімки виглядають ніжними і естетичними. На окремих фото мрійлива Даша пронизливо дивиться в об'єктив, на інших же здається, що вона зовсім не помічає камеру, поринувши в свої думки і прийнявши невимушену позу.

"Зараз, хочеться, щоб кожна зйомка тривала не довше години. За цей час, завжди є що сказати, і більше відповідей, ніж питань... Я не чекаю розуміння, схвалення, хочеться просто ділитися собою такою, вчитися запам'ятовувати", - зізналася дівчина.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Якби ви знали, як ми регочемо на таких зйомках, ви б ніколи не запитали, чому я така сумна на фото", - поділилася вона подробицями робочого процесу.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники вирішили не стримувати емоцій після перегляду чуттєвої фотосесії своєї улюблениці. Вони не шкодували епітетів і компліментів для сексуальної Даші.

Даш, чудова

Чудово

Шалено красива

Як тебе не любити... Ні, не Київ. Даша

Даша, Ви дуже креативна і смілива, насолоджуйтеся своєю молодістю і красивими формами особи і тіла, у Вас все в гармонії... Думки, душа... Радуйте нас новими ідеями та фільмами!

Моя прекрасна дівчинка, витончена, елегантна і норовлива! Все як завжди, тож і захоплююся!

Фотки дійсно дуже шикарні! Чомусь чорно-білі фотки , завжди краще передають настрій і характер людини....

Та слів немає. Те, що від природи, то магічне!

Ти як завжди прекрасна, і все на тобі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва зважилася на сміливу фотосесію на даху висотки.