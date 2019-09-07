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"Хочу ділитися собою": чуттєва Даша Астаф'єва повністю оголила груди

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.09.2019 - 15:19
"Хочу ділитися собою": чуттєва Даша Астаф'єва повністю оголила груди
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Дівчина поділилася деякими подробицями зйомки

Даша Астаф'єва давно і по праву завоювала звання однієї з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу. Її відверті зйомки шанувальники прирівняли до окремого виду мистецтва, відзначаючи особливу естетику і красу пікантних кадрів. Так, нещодавно артистка влаштувала провокативний фотосет топлес для відомого глянсового журналу. Не стала винятком і нова серія чорно-білих чуттєвих кадрів, на яких Даша зуміла повністю розкритися.

Зірка одягла брючний костюм у піжамному стилі. Піджак вона накинула на голе тіло, на деяких кадрах чітко видно її оголені груди крупним планом. При цьому знімки виглядають ніжними і естетичними. На окремих фото мрійлива Даша пронизливо дивиться в об'єктив, на інших же здається, що вона зовсім не помічає камеру, поринувши в свої думки і прийнявши невимушену позу.

"Зараз, хочеться, щоб кожна зйомка тривала не довше години. За цей час, завжди є що сказати, і більше відповідей, ніж питань... Я не чекаю розуміння, схвалення, хочеться просто ділитися собою такою, вчитися запам'ятовувати", - зізналася дівчина.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Якби ви знали, як ми регочемо на таких зйомках, ви б ніколи не запитали, чому я така сумна на фото", - поділилася вона подробицями робочого процесу.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники вирішили не стримувати емоцій після перегляду чуттєвої фотосесії своєї улюблениці. Вони не шкодували епітетів і компліментів для сексуальної Даші.

  • Даш, чудова
  • Чудово
  • Шалено красива
  • Як тебе не любити... Ні, не Київ. Даша
  • Даша, Ви дуже креативна і смілива, насолоджуйтеся своєю молодістю і красивими формами особи і тіла, у Вас все в гармонії... Думки, душа... Радуйте нас новими ідеями та фільмами!
  • Моя прекрасна дівчинка, витончена, елегантна і норовлива! Все як завжди, тож і захоплююся!
  • Фотки дійсно дуже шикарні! Чомусь чорно-білі фотки , завжди краще передають настрій і характер людини....
  • Та слів немає. Те, що від природи, то магічне!
  • Ти як завжди прекрасна, і все на тобі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва зважилася на сміливу фотосесію на даху висотки.

Витвір мистецтва! Чуттєва Астаф'єва оголила груди на відвертих фото Чуттєва Астаф'єва схвилювала сексуальними вигинами тіла у відвертій сукні
Новини України Даша Астаф'єва
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