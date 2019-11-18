"Хочеться бути підтягнутою": струнка Тодоренко назвала простий секрет схуднення після пологів

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про сімейні традиції

Регіна Тодоренко всього через кілька місяців після народження синочка Михайла влаштувала фотосет в купальниках і здивувала шанувальників своїми стрункими формами. Ведуча неодноразово критикувала свою фігуру і жартувала, мовляв, фотограф вибрав вдалі ракурси, але фани незмінно обсипали зірку компліментами і випитували у неї секрет схуднення після пологів. В інтерв'ю журналу ELLE.UA вона розповіла, як їй вдалося позбутися зайвих кіло після появи сина на світ.

Секрет ведучої виявився простим. Вона прислухалася до поради свекрухи, яка запевнила Регіну – як тільки почне годувати грудьми, зайва вага розтане на очах. Регіна зізнається, що на спорт у неї практично не залишається часу, зате вона ніколи не пропускає сніданок і завжди правильно і ситно їсть на початку дня.

"Їм все підряд. Мама Влада мені тоді сказала: "Будеш годувати грудьми, відразу схуднеш". Так воно і сталося. Зараз часу не вистачає на спорт, іноді займаюся йогою і два рази на тиждень ходжу з сином в басейн. Намагаюся харчуватися разом з Майклом. Сніданок — це сімейний ритуал, мене до нього привчили ще мама з дідусем. Не чашка чаю, а повноцінна їжа, каша наприклад. З вечерею, звичайно, у нас проблеми. Буває, з Владом можемо замовити піцу або чізбургер в 12 ночі", - ділиться своїми гастрономічними уподобаннями Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча заявляє, що не задоволена своїми формами. Втім, Реґіна дивиться на це філософськи і розуміє, заради чого пстарається.

"Хочеться бути підтягнутою, як яблучко. Треба працювати над собою, але на це не вистачає часу. Ти намагаєшся вкладати всі сили і енергію в сім'ю, щоб було благополуччя, і в результаті трошки забиваєш на себе. Але це нормальний процес: десь завжди убуває, десь прибуває", - озвучила свої думки вона.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася планами на материнство і зробила зізнання про стосунки з чоловіком Владом Топаловим.