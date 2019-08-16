"Хочеться насолодитися": Настя Каменських в мікро-купальнику спокусливо позувала біля басейну

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася з тривалого медового місяця зі своїм чоловіком Потапом, на своїй сторінці в Instagram розговорилася про те, що ще не готова розлучатися з літом і ностальгує за розслабленим відпочинком біля басейну. При цьому, як зазвичай, Настя супроводила свій пост новим "жарким" фото. в купальнику. Примітно, що Каменських позує в власного басейну!

"Сьогодні такий похмурий день, а до кінця літа хочеться ще насолодитися сповна сонечком. Радує це сонячне фото і думки про відпочинок біля басейну!" - так вона підписала фото, на якому позує в мініатюрному чорному купальнику з яскравим надувним кругом у руках.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Не дивлячись на свій напружений робочий графік на серпень, артистка запевнила, що обов'язково планує знайти час і для своїх улюблених хобі і закликала своїх підписнкиів зробити те ж саме.

"Мій серпень розписаний буквально по хвилинах, але для мене це справжній кайф! Попереду безліч концертів, зйомок, проектів і робота над новим матеріалом! Не дивлячись на такий щільний графік я знаходжу час, щоб займатися спортом, йогою, читати книги і йти до мети. Починайте діяти і давайте досягати нових вершин разом!" - підписала сонячне фото співачка.

Шанувальники відповіли їй взаємністю і зазначили, що усвідомлення того, що літо все ж закінчується ще не прийшло:

Краще коли спека скрізь ходити в купальнику, ніж коли зима холодна по снігу і льоду нестися в важкому одязі, і одягатися, як капуста - зовсім не охота

Яка милота

Красуня! а у моєї племяшки таке коло попливло у море(((

Красуня

Настя, ти бомбезна

Блін, чому саме після твого поста, до мене більш впевнено приходить усвідомлення, що реально скоро літо закінчиться

Неземна

Настя, ти така чарівна

Настюша, кайфуй дорога!!

така розумничка

Яке потрясне коло!

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Варто відзначити, що нещодавно Настя Каменських розбурхала мережу цілою серією пікантних фото в чорній мереживній білизні. Така відвертість стурбувала шанувальників, які поцікавилися чи не ревнуватимиме її Потап?

А ще Настя Каменських засвітила свої соковиті форми на цей раз в білосніжному купальнику. Підписники стверджують, що пляжні фото виходять у артистки найбільш спокусливими і вражаючими.

Але не тільки кадрами з оголеними ділянками тіла ділиться співачка, але і мотиваційними знімками, на яких можна побачити щире вираження емоцій Насті. Так, нещодавно вона показала фото, на якому позувала без макіяжу під час своєї ранкової пробіжки. Обличчя знаменитості світилося радістю і бадьорістю.