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Хочеться йти в танок: Катя Бужинська представила гімн кумам і отримала орден (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 11:48
Хочеться йти в танок: Катя Бужинська представила гімн кумам і отримала орден (відео)
Катерина Бужинська (фото: прес-служба артистки)

Бужинська порадувала шанувальників одразу двома інфоприводами

Черговий народний хіт українська співачка Катерина Бужинська представила на своєму офіційному каналі в YouTube, а також на багатьох українських радіостанціях у прямому ефірі.

Нова пісня артистки називається - "Кум мій золотий" і чітко описує стосунки з людьми, які є одними з найбільш близьких - кумами. Трек присвячений її куму Олександру, який днями відсвяткує ювілей - 50 років.

- Не секрет, що існують пісні і про матір, і про батька, про дітей, про багатьох наших родичів, але ось про кумів несправедливо забувають. Але це саме ті люди, з якими можеш поділитися сокровенним, які завжди прийдуть в скрутну хвилину, і які розділили з тобою радість материнства, - коментує вихід нової пісні "Кум мій золотий" співачка Катерина Бужинська. - Такі пісні об'єднують сім'ю, коли всі збираються за одним столом, ця композиція піднімає настрій і відразу хочеться йти в танок.


КАТЕРИНА БУЖИНСЬКА "КУМЕ ЗОЛОТИЙ" (ПРЕМ"ЄРА)

Реліз нової пісні "Кум мій золотий" народна артистка України підкріпила новою провокаційною фотосесією в золотій сукні. Завдяки незвичайному наряду зірка виглядає святково, по-новорічному і неймовірно позитивно.

Варто відзначити, в новій пісні Катерини Бужинської присутні впізнаваний сильний і запальний вокал. А як відзначають багато радійників, музична новинка від артистки не на сезон, адже це ще одна актуальна і "вічна" пісня в репертуарі співачки.

Хочеться йти в танок: Катя Бужинська представила гімн кумам і отримала орден (відео)

"Золота" Катерина Бужинська

А буквально вчора Катерина Бужинська отримала Орден Святої Анни за вагомий внесок в галузі культури, мистецтва, а також як представник народної дипломатії України в Європі. Орден Королеви Анни "Честь Вітчизни" відноситься до категорії вищих громадських орденів України.

Хочеться йти в танок: Катя Бужинська представила гімн кумам і отримала орден (відео)
Хочеться йти в танок: Катя Бужинська представила гімн кумам і отримала орден (відео)

Нагадаємо, співачка гастролює і виховує трьох дітей, її близнюкам Дімі і Каті скоро виповниться три роки. А старшій дочці Олені - 13 років.

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