Хоакін Фенікс і Рене Зеллвегер: як виглядає список переможців 92-ї церемонії Оскар

Пряма трансляція 92-ї церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар-2020 відбулася в ефірі телеканалу «Україна». Глядачі каналу першими дізналися імена всіх тріумфаторів.

Найкращим фільмом стала картина «Паразити» режисера Пон Чжун Хо. За сюжетом фільму, сім'я безробітних не бажає працювати та живе за рахунок шантажу багатих людей, влаштовуючи їм підстави. Але одного разу, проявивши інтерес до чергового багатія, вони заплутуються в несподіваному інциденті.

Статуетку Оскар-2020 у категорії «Найкраща жіноча роль» отримала акторка Рене Зеллвегер за роль легендарної американської виконавиці Джуді Гарленд у картині «Джуді». У фільмі показані останні місяці голлівудської зірки, які позбавлені глянцевого лиску її минулого. Джуді зловживає алкоголем і наркотиками, страждає від панічних атак і досить складно знаходить у собі сили вийти на сцену.

Рене Зеллвегер у фільмі "Джуді"

Найкращим актором став Хоакін Фенікс. Він отримав нагороду за роль клоуна Артура Флека, який перетворюється в лиходія у картині «Джокер». Фільм розповідає історію найбільш небезпечного та невловимого злочинця Готема Джокера. Про його минуле нічого і нікому не відомо, але з'явившись в місті, він дуже швидко зміг піднятися на вершину злочинного світу і стати головним ворогом самого Бетмена.

Хоакін Фенікс у фільмі "Джокер"

Оскар у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» отримав актор Бред Пітт за роль колишнього дублера Кліффа Бута в картині «Одного разу... в Голлівуді». Його герой – ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, – возить позбавленого прав актора Ріка Далтона містом і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роль на знімальному майданчику.

Бред Пітт (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

У категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» перемогу здобула акторка Лора Дерн за роль адвоката Нори Фаншоу в кінострічці «Шлюбна історія». Її героїня – акула серед адвокатів зі шлюборозлучних справ у Лос-Анджелесі, яка на власному досвіді добре знайома з усіма труднощами розлучення і готова на все заради перемоги в суді.

Лора Дерн (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Найкращим режисером став Пон Чжун Хо («Паразити»).

став Пон Чжун Хо («Паразити»). « Найкраща пісня » – «(I'm Gonna) Love Me Again» Елтона Джона («Рокетмен»).

» – «(I'm Gonna) Love Me Again» Елтона Джона («Рокетмен»). « Найкраща музика до фільму » – «Джокер».

» – «Джокер». У номінації « Найкращий дизайн костюмів » нагороду отримала кінострічка «Маленькі жінки».

» нагороду отримала кінострічка «Маленькі жінки». Майстри гриму і зачісок фільму «Секс-бомба» перемогли в номінації « Найкращий грим і зачіски ».

». « Найкращий документальний повнометражний фільм » – «Американська фабрика».

» – «Американська фабрика». « Найкраща робота художника-постановника » – «Одного разу… в Голлівуді».

» – «Одного разу… в Голлівуді». « Найкраща операторська робота » – Роджер Дікінс, який працював над фільмом «1917».

» – Роджер Дікінс, який працював над фільмом «1917». « Найкращий звуковий монтаж » – «Аутсайдери».

» – «Аутсайдери». « Найкраще зведення звуку » – «1917».

» – «1917». « Найкращий іноземний фільм » – південнокорейська стрічка «Паразити».

» – південнокорейська стрічка «Паразити». « Найкращий монтаж » – «Аутсайдери».

» – «Аутсайдери». « Найкращий анімаційний повнометражний фільм » – «Історія іграшок 4».

» – «Історія іграшок 4». « Найкращий анімаційний короткометражний фільм » – «Волохата любов».

» – «Волохата любов». « Кращий короткометражний документальний фільм » – «Навчитися кататися на скейті в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)».

» – «Навчитися кататися на скейті в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)». « Найкращі візуальні ефекти » – «1917».

» – «1917». « Найкращий короткометражний ігровий фільм » – «Вікно навпроти».

» – «Вікно навпроти». « Найкращий оригінальний сценарій » – Пон Чжун Хо «Паразити».

» – Пон Чжун Хо «Паразити». «Найкращий адаптований сценарій» – Тайка Вайтіті «Кролик Джоджо».

Як повідомлялося раніше, трансляція церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар-2020 відбулася в прямому ефірі каналу «Україна» в ніч з 9 на 10 лютого 2020 року. Ведучими ночі Оскара на телеканалі «Україна» стали обличчя програми «Зірковий шлях» – Альона Вінницька, Тімур Мірошниченко та Монро, а коментували грандіозну подію ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч і перекладач-синхроніст Юрій Фізер.