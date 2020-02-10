Хоакін Фенікс і Рене Зеллвегер: як виглядає список переможців 92-ї церемонії Оскар

У цьому році список переможців церемонії Оскар справив фурор
Пряма трансляція 92-ї церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар-2020 відбулася в ефірі телеканалу «Україна». Глядачі каналу першими дізналися імена всіх тріумфаторів.
Найкращим фільмом стала картина «Паразити» режисера Пон Чжун Хо. За сюжетом фільму, сім'я безробітних не бажає працювати та живе за рахунок шантажу багатих людей, влаштовуючи їм підстави. Але одного разу, проявивши інтерес до чергового багатія, вони заплутуються в несподіваному інциденті.
Статуетку Оскар-2020 у категорії «Найкраща жіноча роль» отримала акторка Рене Зеллвегер за роль легендарної американської виконавиці Джуді Гарленд у картині «Джуді». У фільмі показані останні місяці голлівудської зірки, які позбавлені глянцевого лиску її минулого. Джуді зловживає алкоголем і наркотиками, страждає від панічних атак і досить складно знаходить у собі сили вийти на сцену.
Рене Зеллвегер у фільмі "Джуді"
Найкращим актором став Хоакін Фенікс. Він отримав нагороду за роль клоуна Артура Флека, який перетворюється в лиходія у картині «Джокер». Фільм розповідає історію найбільш небезпечного та невловимого злочинця Готема Джокера. Про його минуле нічого і нікому не відомо, але з'явившись в місті, він дуже швидко зміг піднятися на вершину злочинного світу і стати головним ворогом самого Бетмена.
Хоакін Фенікс у фільмі "Джокер"
Оскар у номінації «Найкраща чоловіча роль другого плану» отримав актор Бред Пітт за роль колишнього дублера Кліффа Бута в картині «Одного разу... в Голлівуді». Його герой – ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, – возить позбавленого прав актора Ріка Далтона містом і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роль на знімальному майданчику.
Бред Пітт (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)
У категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» перемогу здобула акторка Лора Дерн за роль адвоката Нори Фаншоу в кінострічці «Шлюбна історія». Її героїня – акула серед адвокатів зі шлюборозлучних справ у Лос-Анджелесі, яка на власному досвіді добре знайома з усіма труднощами розлучення і готова на все заради перемоги в суді.
Лора Дерн (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)
Як повідомлялося раніше, трансляція церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар-2020 відбулася в прямому ефірі каналу «Україна» в ніч з 9 на 10 лютого 2020 року. Ведучими ночі Оскара на телеканалі «Україна» стали обличчя програми «Зірковий шлях» – Альона Вінницька, Тімур Мірошниченко та Монро, а коментували грандіозну подію ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч і перекладач-синхроніст Юрій Фізер.