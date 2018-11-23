ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Хлоя Морець знялась на обкладинку глянцю в костюмі від українського дизайнера

Lite » Зірки 23.11.2018 - 19:42
Хлоя Морець знялась на обкладинку глянцю в костюмі від українського дизайнера
Фото: (instagram.com/chloegmoretz)

Блейзер, який актриса примірила для фотосесії коштує 1070 євро

Відома Голлівудська актриса, зірка фільмів "Пипець" і "Великий зрівнювач" Хлоя Морець обрала костюм українського дизайнера для фотосесії на обкладинку журналу GAYTIMES. Про це розповіла творець лінії дизайнерського одягу Наталія Зінько у своєму профілі в Instagram.

Хлоя Морець знялась на обкладинку глянцю в костюмі від українського дизайнера

Скріншот поста аккаунта instagram.com/natashazinkomagazin

21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

Хлоя Морець знялась на обкладинку глянцю в костюмі від українського дизайнера

Блейзер в стилі оверсайз (natashazinko.com)

Раніше ми писали, що Голлівудська актриса перетворилася у зморщеного старого.

Також повідомлялося, що Джей Ло з'явилася у відвертому вбранні від українського дизайнера.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України одеждафотосессияактрисаголливудская актрисаукраинский дизайнерХлоя Морец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся