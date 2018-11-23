Хлоя Морець знялась на обкладинку глянцю в костюмі від українського дизайнера

Фото: (instagram.com/chloegmoretz)

Блейзер, який актриса примірила для фотосесії коштує 1070 євро

Відома Голлівудська актриса, зірка фільмів "Пипець" і "Великий зрівнювач" Хлоя Морець обрала костюм українського дизайнера для фотосесії на обкладинку журналу GAYTIMES. Про це розповіла творець лінії дизайнерського одягу Наталія Зінько у своєму профілі в Instagram.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/natashazinkomagazin

21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

Блейзер в стилі оверсайз (natashazinko.com)

Раніше ми писали, що Голлівудська актриса перетворилася у зморщеного старого.

Також повідомлялося, що Джей Ло з'явилася у відвертому вбранні від українського дизайнера.

Відео: (video.rbc.ua)