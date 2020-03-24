Хіт цього карантину: Слава Камінська з донькою показали, як зробити вдома слайм (відео)

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно вразила одкровеннями про пластичні операції і розповіла, які процедури вона робила, карантину дотримується і залишається вдома разом зі своїми двома дітьми. Співачка щосили намагається розважити сина Леонарда і дочка Лауру і весь час придумує нові варіанти проведення часу, а також стала багато готувати.

Артистка вирішила поділитися з шанувальниками відмінною ідеєю, яка допоможе зайняти і порадувати діточок - приготувати разом з ними слайм в домашніх умовах. Зазначимо, що це неймовірно популярна зараз у молоді іграшка, яка складається з в'язкого желеподібного матеріалу і випускається в яскравих кольорах.

Слава детально розписала рецепт приготування слайма на основі клею. Також зірка виклала покроковий відеоурок, в якому робить іграшку разом з дочкою Лаурою.

"За запитами трудящих (мам), хіт цього карантину, СЛАЙМ)) ділюся рецептом)

Лайкате і зберігайте. І відзначайте мене на своїх слаймах в сториз))

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ІНГРЕДІЄНТИ: ⠀

клей ПВА;

піна для гоління;

канцелярський клей (який прозорий);

харчовий барвник;

крем для рук;

борна кислота.

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Додаткові інгредієнти:

терпіння;

вміння відпускати (забруднені меблі);

прийняття.

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Не пишу точну к-сть, так як набрала всього на цілий карантин, а в цьому рецепті +- змішувала все на око. Я думаю, у нас, у мам, інтуїція на таку кулінарію працює непогано)) Головне правило – ретельно вимішувати. Довго, нудно, сильно. Тоді слайм стає дуже легким, приємним і повітряним", - розповіла про свій досвід Камінська.

Відео: Слава Камінська з дочкою Лаурою (instagram.com/babaslavka)

Раніше співачка поділилася своїм списком, чим вона планує розважати дітей на карантині.

"Рекомендації мами-артистки, є багато творчості і хендмейду:

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1. Кулінарія

Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в меню: желешки, лолі-попс, морозиво, кольорові бутерброди. Загалом, у хід пішла запрещенка.

2. Fasion із май профешн

Будемо декорувати старі мамині футболки! Все, що однотонне, скоро стане віп-лакшері зі стразами, паєтками, веселками. Кілька тюбиків фарби, пара білих футболок і на півдня ми зайняті.

3. Домашні рослини

Давно не доходили руки пересадити вазони — хочу організувати бригаду з трьох. Будемо поливати, підвертати, берегти, читати про рослини. Ще подумую посадити вдома авокадо з кісточки, прям дуже цікаво.

4. Слайми

Змивки вже купила заздалегідь, вчуся на своїх помилках. Скачала кілька рецептур, якщо у вас є перевірені, діліться у коментарях.

5. Концерти та дискотеки

Леон у нас не з шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу пояскравіше Мадонни. Репертуар стабільний — передався генетично. Цю любов не перемогти", - запропонувала ідеї для батьків Камінська.

Фото: Слава Камінська з дочкою Лаурою (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розчулила мережу ніжними фото з мамою-красунею Тамарою. Разом вони прикрасили сторінки журналу.