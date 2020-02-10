Хижачка: MARUV блиснула апетитними сідницями серед джунглів на відвертих фото

MARUV (Анна Корсун) – майстер епатажу та провокацій. Співачка вміє завести мережу пікантними й екстравагантними фотосетами у відвертих образах і змусити говорити про себе. Артистка змінила колір волосся і перетворилася на Мальвіну, і такі зміни їй по душі. Під час свіжого фотосету в джунглях Ганна вирішила перевтілитися в справжню хижачку і продемонструвала свої апетитні форми на камеру.

Схоже, відверті кадри в купальнику і накидці з "леопардовим" принтом були зроблені під час недавнього відпочинку на Балі, куди MARUV вирушила з чоловіком Олександром і друзями. Дівчина встигла підкорити місцевий вулкан і була в захваті від екскурсії на його вершину.

В сутінках Ганна вирішила влаштувати фотосет, одягнувши чорний монокіні і босоніжки на шпильці. Вона позувала в повний зріст, зайвий раз продемонструвавши довгі ніжки. А також сіла спиною до камери, закцентивувавши увагу на апетитні пружні сідниці.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Гарячий фотосет можна побачити тут

"Не хочеш піти за мною в джунглі?" - вона залишила запрошення для шанувальників.

Передплатники зірки недвозначно відреагували на відверті фото: одні захоплювалися формами співачки, інші вважали кадри вульгарними.

Хижачка

Марув вогонь, не відірватися

Ну, Анюта розійшлася

Блін, де ж ви ноги такі довгі берете?

Шикарна

Ягідка

Просто секс

Аня, Ви дуже органічні і красиві

Так мені подобалася раніше, а тепер одні труси.....

Вульгарно, і не красиво. Фу

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що MARUV в купальнику показала свою безтурботну відпустку на Балі.