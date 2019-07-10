Хижаки: Катерина Кухар відверто розповіла, які чоловіки її збуджують і надихають

Катерина Кухар вирішила поділитися з шанувальниками особистими думками і роздумами на тему взаємин чоловіка і жінки. Зокрема українська прима-балерина відверто зізналася, які саме риси в чоловікові можуть збудити і надихнути її. Такими одкровеннями Кухар поділилася на своїй instagram-сторінці.

Більш того, балерина супроводила свій пост постільним фото. На чорно-білому знімку бачимо Катерину в ліжку, серед білих подушок та ковдри. В руках вона тримає букет квітів, прикриваючи їм частину свого обличчя.

"Розкрию вам секрет! Мені часто пишуть і питають, які чоловіки вам подобаються?! Мені здавалося, що все легко, але ні. Чим мудріше і досвідченіше ми стаємо, тим складніше нас "завоювати" і надалі утримати", - пише Кухар.

"Коли почала замислюватися, то зрозуміла, що більше мене цікавить і збуджує в чоловікові його ІНТЕЛЕКТ, його ХАРИЗМА і його МУДРЕ І ПОБЛАЖЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ)) Жінка може бути слабкою, тендітною і навіть не правою, так і зачаровує і підкорює, коли чоловік може це все взяти злегка посміхаючись, злегка іронізуючи... Так от ..... саме ТАКІ ЧОЛОВІКИ мене надихають і викликають інтерес.... Хижаки, які вміють "наступати собі на горло" заради своєї жінки!" - підсумувала Кухар.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар також залишили свої коментарі під е постом:

Ваууууу Катенька, що це за фривольність)

Ех... І де ж знайти такого?)

Як мудро і життєво!

Не тільки вам такі подобаються))

Так цікаво читати ваші думки. Дуже гарна та розумна жінка!

Я такої ж думки! А фото просто чарівне вийшло! Тістечко з вишенькою просто!

Оххх, золоті слова!

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Скріншот поста: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, до цього Катерина Кухар, ОNUKA і MELOVIN відверто розповіли про перші поцілунки. "У мене з чоловіком перший поцілунок був у Марбельї", – розповідає Катерина Кухар в ефірі "Ранку з Україною".

Також Кухар заінтригувала фото у весільній сукні та фаті.