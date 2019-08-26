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"Хейтерам присвячується": Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним жестом

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 11:41
"Хейтерам присвячується": Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним жестом
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дивне фото і підпис до нього спантеличили підписників співачки

Надя Дорофєєва, яка активно веде свій Instagram і регулярно радує шанувальників експериментами з образами (нещодавно вона похвалилася ультрамодного зачіскою у відео-привітанні українців з Днем Незалежності), на цей раз здивувала шанувальників дивним фото.

Співачка опублікувала знімок, на якому зображений процес підготовки до зйомок. Стилісти вносять останні штрихи в образ артистки, зібраний у теплих пісочно-бежевих відтінках і розчісують їй волосся, а Надя позує на камеру.

&quot;Хейтерам присвячується&quot;: Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним жестомФото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото знаменитість показала язик і зробила непристойний жест пальцями, на яких красується незвичайна масивна прикраса, що імітує чи-то зміїну шкіру, чи-то дрібну кольчугу. Фото Надя підписала світлину не менш дивно: "ну-ну...".

Що означає таке послання від зірки її шанувальникам залишається тільки гадати, найактивніші з них вже висловили свої припущення:

  • всім хейтерам присвячується
  • Заарештуйте її за крадіжку мого сердечка
  • Super! Нереально крута фотка. Надя, ти богиня
  • Наше малятко найкрасивіша, найдобріша, наймиліша, працьовита, з тобою Надя ніхто не порівнюватися як і з Льохою. Краса, це рай для очей
  • Ой яка гарна
  • Чітка
  • Ця фотка повинна бути в журналі! Занадто ідеальна
  • А яка ти гарна
  • Ти просто агонь
  • що за краса
  • Ікона стилю

Варто відзначити, що нещодавно знаменитість прикрасила обкладинку популярного глянцевого журналу, до речі, Надя Дорофєєва удостоїлася цієї почесті вже вдруге.

А ще її фото з колегою по групі Время і Стекло Олексієм Завгороднім викликало ажіотаж у мережі. Надя Дорофєєва позувала в одній нижній білизні поруч з Олексієм, що несказанно обрадувало фанатів.

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Новини України Надя ДорофеєваВремя и СтеклоАлексей Завгородний
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