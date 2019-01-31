"Хештег Іісус": Володимир Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж

Шоумен залишився незадоволений тим, що побачив на концерті Twenty One Pilots в Києві

Популярный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, после концерта Twenty One Pilots, которые выступили недавно в Киеве рамках The Bandito Tour и удивили публику знанием украинского языка, записал гневное видео. Два видеообращения знаменитый ведущий опубликовал в своем аккаунте Instagram сразу, после возвращения с концерта.

"О том, что не так с молодежью и почему я больше не пойду на большой концерт", - оставил Остапчук подпись к публикации.

Он рассказал, что был очень огорчен невоспитанностью молодых людей, с которыми находился в фан-зоне. Они толкались, громко пели и не давали полноценно насладиться Владимиру выступлением артистов.

Однако, самый главный факт, который возмутил звездного ведущего — это абсолютное отсутствие интереса у молодежи к самому концерту, а бездумный стрим видео в соцсети.

Видео: (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Я помню, раньше, когда ходил на концерт я кричал и получал эмоции, танцевал — я проживал вместе с артистами все, что происходит на сцене. Сейчас, когда вышли артисты — все достали свои телефоны и начали снимать. И так простояли до конца концерта", - удивился происходящему телеведущий.

"Передо мной стоял чувак, который полтора часа концерта снимал на свой маленький раздолбаный телефон, выходя в прямой эфир для троих людей. Не триста, не три тысячи, три человека его смотрели. Убери телефон, не надо смотреть это, смотри full HD, у тебя лучшее разрешение, которое только может быть — это твои глаза", - порекомендовал всем подросткам Остапчук.

"Мне кажеться, если Иисус придет со вторым пришествием, нам ничего не останется как выкладывать это в Instagram и ставить хэштег #Jesus и отмечать его геолокацию", - печально предположил шоумен.

"Нет! Живите настоящими эмоциями", - подытожил видео Владимир.

Напомним ранее Владимир Остапчук поразил воображение поклонниц снимком со съемок для мужского журнала.

Кроме того, ранее он заинтриговал неожиданным признанием. Я — принц, - сказал Владимир, и объяснил своим подписчикам почему.