Х-Фактор 5 випуск: на сцену вийде героїня кліпу "Ленінград" і переможець "Шансу"

Члени журі шоу Х-Фактор (фото: прес-служба СТБ)

Новий випуск шоу Х-Фактор на СТБ підготував чимало сюрпризів

5 випуск вокального шоу Х-фактор (який покажуть вже в цю суботу, 12 вересня) на СТБ свій артистизм і вокальні дані суддям шоу продемонструють переможниця відомого вокального шоу Еліна Іващенко, героїня скандального кліпу групи "Ленінград" Марія Стопник, і переможець проектів "Караоке на майдані" і "Шанс" Петро Дмитриченко.

Появі на сцені-Х учасника Петра Дмитриченка дуже зрадіє Ігор Кондратюк. Після перемоги хлопця в проектах "Караоке на майдані" і "Шанс" Кондратюк деякий час співпрацював з Петром і допомагав йому з продюсуванням. Але в якийсь момент у хлопця трапилася зіркова хвороба:

"Виступ показали по телевізору і після цього почався найбільший мій пік популярності: коли люди зупиняють тебе, кажуть, як вони переживали, кричать "Це він", коли бачать. І ти просто не можеш йти по вулиці, а я не був до цього готовий. Популярність – це дуже важка ноша, відключення від реальності, відчуття якоїсь вседозволеності", - згадує Петро Дмитриченко.

Зараз він хоче повернутися на сцену. Але закінчиться це для нього тріумфом або ж виступ на Х-факторі стане провалом забутої зірки?

Знайомим глядачам може здатися обличчя і іншої учасниці проекту – Марії Стопник. Дівчина зіграла головну роль у скандальному кліпі групи "Ленінград" - "i_$uss". І хоча Марія з позитивом згадує роботу над зйомкою кліпу, вона хоче, щоб її запам'ятали не тільки як героїню цього відео: "Я не хочу залишатися дівчинкою з кліпу "Ленінград". Я повинна використовувати всі можливості, щоб розвиватися далі". Чи вийде це в неї?

А також у 5 випуск на кастинг прийде переможниця відомого вокального шоу Еліна Іващенко, а також Ярослав Смаль, який давно ображений на Ігоря Кондратюка. А інший учасник шоу викличе захват у запрошеного члена журі Дмитра Шурова, після чого суддя заявить: "Тепер я бачу, що ювілейний 10 сезон буде зашибісь".

Крім того, Дмитро Шуров підготував для глядачів шоу особливий сюрприз. Що це буде, побачимо вже у суботу, о 19:00 в ефірі вокального шоу Х-фактор на СТБ.

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