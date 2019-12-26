Х-фактор 10 готується до неймовірного гала-концерту з Тіною Кароль, Alyona Alyona, Джамалою та іншими зірками

Суперфіналістів шоу Х-Фактор 10

Під час суперфіналу виступлять Джамала, Тіна Кароль, Монатік та інших

У суботу, 28 грудня, на вокальному шоу Х-фактор каналу СТБ довгоочікуваний гала-концерт! Спеціально до дня народження легендарного шоу збираються усі зірки. MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой і Jamala влаштують неймовірний святковий концерт, який подарує глядачам новорічний настрій. А відкриє вечір Тіна Кароль, яка, як стало відомо сьогодні, стала суддею національного відбору на Євробачення-2020.

Крім того, з улюбленими номерами, а хтось і в абсолютно новому образі, на шоу повернуться найяскравіші учасники 10 сезону.

Запрошені гості фіналу шоу Х-Фактор

А також цього вечора стане відома головна інтрига - країна дізнається ім'я переможця 10 сезону шоу Х-фактор! Здобуде перемогу підопічний Олі Полякової харизматичний Георгій Колдун або вперше в історії українського «Х-фактора» переможе учасниця категорії «Дівчата» Еліна Іващенко з наставником Ігорем Кондратюком, дізнаємося вже цієї суботи о 19:00 в ефірі грандіозного суперфіналу на СТБ.

Суперфіналісти Х-Фактор 10 - Георгій Колдун і Еліна Іващенко

Нагадаємо, що дивитися прямий ефір можна і на офіційній сторінці СТБ в Facebook, де під час рекламних пауз буде проходити онлайн-трансляція бекстейджу. Ведучий фейсбук-трансляції випускник Х-фактора Артур Логай покаже, що відбувається у глядацькій залі і на сцені під час перерви на рекламу, а також візьме ексклюзивні коментарі учасників, суддів, ведучої і гостей ефіру.

Святкуймо головний день народження разом!

Нагадаємо, Олег Винник влаштував справжній концерт у фіналі шоу Х-фактор.