ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Смуток в очах": Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 16:46
"Смуток в очах": Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка показала свій повсякденний вуличний образ

Відома співачка Ані Лорак, яка вразила мережу нескінченним гардеробом, після розірвання шлюбу з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу не стала сумувати і вирушила на масштабні гастролі в Росію. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кількома фото з міста Ульяновськ.

На знімках Кароліна позує на засніженій вулиці в джинсах і білому светрі, а також розстебнутому червоному пуховику та білій шапці з помпоном.

"Доброго ранку! Які плани на сьогодні?" - написала Лорак, додавши до публікації хештеги #ульяновськ і #шоуДива.

&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники поділилися своїми планами на день, а також відзначили стильний зимовий наряд співачки. Деякі фани помітили, що у виконавиці сумні очі.

&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Кароліночка! Таке ніжне фото! Ідеальна краса. У цих смарагдових очах можна потонути. Улюблена наша Діва, удачі в турі, ми з Вами!!!";

"Яка ви красива";

"Ухх красуня!!! Не дарма кажуть, що у нас найкрасивіші дівчата!!!";

"Смуток в очах";

"Балдію від вашого повсякденного стилю. Удачі в турі";

"Яка красуня, розлучення тільки на користь";

"Блін, який же офигенский пуховик";

"Ніжна... Вдалого шоу, Діва!" - пишуть в коментарях підписники.

&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Трохи пізніше Ані виклала ще одне фото - ймовірно, з номера готелю, на якому вона зображена в халаті.

"Побачимося сьогодні!" - пообіцяла артистка.

&quot;Смуток в очах&quot;: Ані Лорак після розлучення відправилася в тур по Росії

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

На що фани відповіли, що з нетерпінням чекають її виступу, а також навперебій запитують, коли ж зірка виступить у їхньому місті.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак спантеличила мережу фото з кінозалу. На знімку вона сидить серед крісел з поп-корном в руках в гордій самоті і просить порадити їй захоплюючий фільм.

Ми також повідомляли, що розкрилися нові деталі про розлучення Ані Лорак і Мурата. У позові Ані Лорак вказала, що подружнє життя у них не склалося з бізнесменом через відсутність загальних поглядів, а довіра, почуття любові та поваги втрачено.

Відео: РБК-Україна

"Ми знову разом": щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим "луком" Несподіваний поворот: названа справжня причина розлучення Ані Лорак
Новини України Ані Лоракпевецобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся