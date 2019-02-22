"Груди як у Памели": Каменських роздражнила шанувальників пишним бюстом

Співачка заінтригувала прихильників своєю гучною заявою

Поклонники певицы Насти Каменских, которая известна как NK, уже привыкли к тому, что она без стеснения оголяет пышные формы, а особенно свою аппетитную "попу как у Ким". В этот раз артистка решила предстать перед подписчиками в Instagram в скромном повседневном наряде, который, впрочем, не смог скрыть ее прелести.

Звезда позировала в джинсах с завышенной талией и водолазке цвета индиго. Из аксессуаров она ограничилась лишь массивными часами. Распущенные по плечам волосы и естественный внешний вид придали образу чувственность и трогательность.

"Это я в офисе. Вся моя команда ржёт за кадром. Мы очень много готовим для вас. Много-много-много! И я так счастлива, что это много создается с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками!" - эмоционально подписала кадр Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники по достоинству оценили фигуру артистки и отметили, что с нетерпением ждут приятных сюрпризов от своей любимицы.

"Ух, какая!", "Какая же Вы красивая. Не перестаю восхищаться вашей красотой!", "Великолепно шикарны", "Попа как у Ким, а грудь как у Памелы", "Ты просто супер", "Настя, вы просто очаровашка", "Ты умничка и красивая", - заявляли комментаторы.

Напомним, что Настя Каменских поделилась пикантными подробностями своей жизни и рассказала об интимных предпочтениях.

Ранее Настя Каменских восхитила сеть полуобнаженным эффектным кадром в соблазнительном наряде.

Видео: РБК-Украина