Греммі 2020: Хайді Клум, Алессандра Амбросіо, Софі Тернер та інші знаменитості на червоній доріжці

Церемонія вручення премій Греммі 2020, яка відбулася в Лос-Анджелесі, в цьому році була по-справжньому яскравою. 62-я за рахунком премія зібрала масу знаменитостей з різних сфер шоу-бізнесу, багато хто з яких з'явився зі своїми другими половинками. Тут відзначилися Хайді Клум, яка прийшла на івент зі своїм чоловіком Томом Каулитцем і його братом, Лана Дель Рей, що вперше з'явилася на світському івенті зі своїм коханим, Дуа Липа і її бойфренд Анвар Хадід, актриса Пріянка Чопра і Нік Джонас, Гвен Стефані і Блейк Шелтон і багато інших...

Переможці "Греммі" 2020 (фото: instagram.com/recordingacademy)

І хоча подія була затьмарена загибеллю баскетболіста Кобі Брайанта, після вшанування пам'яті американського героя присутнім довелося повернутися до оголошення переможців. У числі найбільш гучних імен цього року – співачка Ліззо, яка лідирувала за кількістю номінацій і здобула перемогу в трьох з них. А також юна зірка Біллі Айлиш, яка стала володаркою відразу 5 статуеток.

До речі, однією з зірок церемонії стала і українка – піаністка Надія Шпаченко отримала нагороду в номінації "Кращий збірник класичної музики" з альбомом The Poetry Of Place, який записала разом з Джоэном Пірсом Мартіном, Ніком Террі і Кору Хіллз. Вона була заявлена відразу в двох номінаціях: "Кращий збірник" і "Продюсер року в класичній музиці" за альбом The Poetry Of Places.

Не менше уваги привернули вбрання знаменитостей. На червоній доріжці можна було побачити найрізноманітніші сукні: від довгих вечірніх до коротких зухвалих. Ми зібрали найяскравіші образи, які не залишать байдужими. Милуємося!

(фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/loyaltypicks; instagram.com/heidiklum)