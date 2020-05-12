Гречка і лавровий лист: Даша Квіткова з Холостяк-9 поділилася дієвими методами швидкого схуднення

Даша Квіткова (фото: https://www.instagram.com/kvittkova)

Квіткова зізналася, що хоче схуднути на 5 кг

Учасниця Холостяк-9 Даша Квіткова також зіткнулася з актуальною сьогодні необхідністю швидко підготуватися до сезону купальників. При цьому "холостячка" не приховує, що останнім часом трохи поправилася, а саме - на 5 кілограмів. Але у коханої Микити Добриніна вже готовий план схуднення. Секретами харчування Квіткова поділилася з підписниками.

Наприклад, першим ділом Даша почала позбавлятися від зайвої солі в організмі. Робить це учасниця популярного ТВ-шоу за допомогою настоянки з лаврового листа.

“При очищенні лавровим листом не можна переохолоджуватися і слід дотримуватися помірного фізичного навантаження. Залийте 0,5 л води 5 шт. лаврового листа і кип'ятіть 20 хвилин. Отриманий відвар слід пити по одному ковтку 2-3 рази в день. Так як цей спосіб є досить сильним методом очищення кишечника, то приймати цей відвар слід 3-5 днів", - пише на своїй instagram-сторінці Даша Квіткова.

За словами Даші, це безпечний метод! Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

На цьому секрети схуднення учасниці Холостяк-9 не вичерпуються. Також вранці вона снідає гречкою, замоченою на кефірі.

При цьому Даша уточнила, що на звичайну гречку у неї алергія. Поетом Квіткова взяла зелену гречку.

“Гречано-кефірна дієта. Цей метод виведення солей з організму дуже популярний у Фінляндії. На ніч залийте 2 ст. л. змеленого гречки 1 склянкою кефіру і вранці з'їжте. Всього 5 днів такої дієти допоможуть істотно знизити сольові відкладення, а також допоможуть схуднути", - уточнює Квіткова.

Крім того, Квіткова уточнила, що поки що відмовилася від солодкого і солоного, а також від борошняних продуктів.

Проте Даша зізналася, що перший день на кефірно-гречаної дієті дався їй непросто. Все ж отримане "страва" виявилося не дуже смачним, але Даша не планує здаватися.

До речі, раніше співачка Анна Седокова відверто розсекретила свій зайву вагу.