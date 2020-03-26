Гречка є: Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли про продуктові запаси на карантині

Черз спалах коронавіруса люди по всьому світі кинулися поповнювати запаси їжі та предметів першої необхідності. В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30, артисти зізналися, як підготувалися до ізоляції на період карантину.

Подружжя Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян масштабних закупів не робили, та деякі запаси таки мають.

«У нас немає тонни гречки, але все-таки продуктів стало більше, ніж до коронавірусу. Маємо кілька упаковок булгуру, та ж гречка є – це прямо щастя, бо якийсь із нею переполох. Маємо макарони – в нас їх дуже полюбляють Ніна та Уляна. Є, що поїсти. А миючі засоби, шампуні нам привозять додому», – розповідають Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян в ефірі каналу «Україна».

У ведучого «Ранку з Україною» Анатолія Анатоліча холодильник не переповнений, але гречка також є.

«Це ж супер-делікатес, золотий запас, найдорожче, що зараз може бути. Також маємо каву, чай, хлібці. Приходила теща – приготувала нам смаженої картоплі, вона живе неподалік. У морозильній камері маємо трішки м’яса, вареники. Але супер-запасів ми не робили, – каже Анатолій Анатоліч і ділиться лайфхаком, коли їздить у супермаркет, аби знизити ризик зараження. – Я їжджу в магазин уночі – о 2 ночі там нікого немає».

Його колега Лілія Ребрик також наперед не скуповується. Але деякі запаси зробила:

«Звичайно, щось повинно бути про запас, тому що в нас двоє дітей. Як мінімум, це каші та м'ясо. Чоловік їздить у магазин у масці, дотримуючись усіх правил гігієни та безпеки».

Зірковий психолог Наталія Холоденко купила трохи більше продуктів, ніж зазвичай, але в розумних межах. Також вона намагається харчуватися здоровою їжею.

«Я купила трошки більше круп. Усі вони помістились в невеликій тумбочці, там багато не зберігається. «Нажимаємо» на сочевицю, я її дуже люблю, у ній багато білка. Купила більше для зручності, тому що деякі магазини не працюють у тих умовах, як було раніше. Багато не накуповую, бо потім це все доведеться викидати. Готую на аерогрилі, без жиру. У період, коли є якісь віруси, треба підвищувати імунітет. Отже, більш здорово харчуватися. Ми категорично відмовились від солодкого та хлібу на дріжджах», – пояснює Наталія Холоденко у програмі «Зірковий шлях».

Щодо такого суперечливого питання – чи варто носити маску ­– думки експертів розділились. Євген Комаровський переконаний, що маска не захищає від коронавірусу, а от пластичний хірург Ростислав Валіхновський нехтувати нею не радить.

«Людина, доторкаючись до зараженої поверхні, може ненароком, несвідомо доторкнутися до свого обличчя – слизової оболонки кон’юктиви, носової порожнини, рота – і сама себе заразити. Тому аби цього не сталося і як показує досвід Китаю, потрібно одягати маску, захисні окуляри і спеціальні резинові рукавички», – радить Ростислав Валіхновський.