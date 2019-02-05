"Граціозна левиця": зваблива Даша Астаф'єва в білизні збудила мережу

Співачка накинула шубку на напівоголене тіло
Популярная певица и актриса Даша Астафьева умеет быть черезвычайно обольстителной и чувственной, разжигая фантазию фанов своими откровенными снимками. Так, она показала фотосессию в белье и экстремальном мини, которая пришлась по вкус ее подписчикам в Instagram.
Одна серия фото является продолжением уже знакомого ее поклонникам фотосета, во время которого звезда позировала в коротком облегающем платье с плотной чашкой, идеально подчеркивающей ее пышный бюст.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Серия портретных снимков стала прекрасной иллюстрацией к чувственному и обольстительного образу звезды.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
В другой подборке кадров Астафьева предстала перед пользователями сети в белье и шубке с анималистичной расцветки. Как сообщила сама артистка, ее верхняя одежда была из эко-меха, так как Даша является убежденной зоозащитницей.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники не смогли пройти мимо такой соблазнительной подборки снимков знаменитости и восхитились ее формами и умение держатся перед камерой, обольщая фанов даже через объектив.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
"Шикарная", "Потрясающе красивая", "Дарья, фигура- мечта!", "Грациозная лань. Очень красиво фото", "Красивая и грациозная львица", "Красавица, идеальная женщина", "Прелесть, гибкая как плакучая ива, красивая, как солнце ранним утром, божественная как идеал красоты, спасибо большое за вдохновение", "Как всегда неотразима", - не могли сдержатся впечатленные комментаторы.
Напомним, что ранее Даша Астафьева дала ценные советы по правильному уходу за зоной декольте и подбору белья для девушек с пышным бюстом, а также рассказала о своих методах борьбы с целлюлитом.
Ранее Даша Астафьева заинтриговала новостью о своем преображении ради съемок в новом игровом шоу.
Видео: РБК-Украина